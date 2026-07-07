Tiếp tục quan trắc môi trường để đủ cơ sở đánh giá không khí cải thiện nhờ xăng E10

Kết quả quan trắc ban đầu ghi nhận một số chỉ tiêu ô nhiễm giảm sau khi triển khai xăng E10. Tuy nhiên, Bộ Công thương cho rằng chưa đủ cơ sở để khẳng định việc sử dụng xăng E10 là nguyên nhân trực tiếp làm giảm ô nhiễm không khí.

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: NAM NGUYỄN

Chiều 7-7, tại họp báo thường kỳ tháng 7 do Bộ Công thương tổ chức, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công cho biết, kết quả quan trắc ban đầu tại Hà Nội và TPHCM ghi nhận một số chỉ tiêu ô nhiễm không khí có xu hướng giảm, sau khi triển khai sử dụng xăng sinh học E10. Tuy nhiên, đến nay chưa đủ cơ sở để khẳng định việc sử dụng xăng E10 là nguyên nhân trực tiếp làm giảm ô nhiễm không khí.

Ông Đào Duy Anh trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo ông Đào Duy Anh, một trong những mục tiêu của việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học là góp phần bảo vệ môi trường. Theo tính toán, việc giảm tiêu thụ 1 lít xăng khoáng có thể giúp giảm phát thải khoảng 2,3-2,5kg CO₂. Bên cạnh đó, ethanol pha trong xăng làm tăng hàm lượng oxy trong hỗn hợp nhiên liệu, giúp quá trình cháy diễn ra hoàn toàn hơn, từ đó giảm phát thải một số chất ô nhiễm.

Để đánh giá tác động thực tế, Bộ Công thương đã đề nghị Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cung cấp số liệu quan trắc tại Hà Nội và TPHCM. Việc quan trắc được thực hiện tại 3 điểm ở mỗi thành phố, vào cuối tháng 5 và cuối tháng 6-2026 nhằm so sánh trước và sau khoảng 1 tháng triển khai sử dụng xăng E10 trên phạm vi cả nước.

Kết quả bước đầu cho thấy nồng độ một số chất ô nhiễm như CO, NOx và HC đều giảm. Tuy nhiên, theo ông Đào Duy Anh, số liệu quan trắc còn chịu tác động của nhiều yếu tố như mật độ giao thông, điều kiện thời tiết, tốc độ gió và các yếu tố môi trường khác. Vì vậy, kết quả hiện nay chưa phản ánh đầy đủ tác động của việc sử dụng xăng sinh học E10.

“Bộ Công thương chưa khẳng định, đây là tác động tích cực của việc sử dụng xăng sinh học đối với môi trường. Muốn có kết luận chính xác cần tiếp tục quan trắc trong thời gian dài hơn, mở rộng mạng lưới đo và tăng tần suất quan trắc”, ông Đào Duy Anh nói.

Bộ Công thương đã đề nghị Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục mở rộng phạm vi quan trắc tại nhiều địa phương trên cả nước. Khi có số liệu đầy đủ và có độ tin cậy cao hơn, Bộ Công thương sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho báo chí.

Người tiêu dùng chờ đổ xăng tại một đại lý xăng dầu ở Hà Nội. Ảnh: PHÚC HẬU

Liên quan phản ánh của người tiêu dùng về chất lượng xăng E10, ông Đào Duy Anh cho biết, từ ngày 1-6 đến 29-6, hệ thống tiếp nhận của Bộ Công thương ghi nhận 293 phản ánh, gồm 11 phản ánh qua tổng đài và 282 phản ánh qua thư điện tử. Nội dung chủ yếu liên quan đến chất lượng xăng, việc tìm điểm bán trong giai đoạn đầu, lo ngại về ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ động cơ, cùng một số trường hợp phản ánh xe yếu hoặc chết máy sau khi sử dụng xăng E10.

Theo Bộ Công thương, toàn bộ các phản ánh đã được phân loại, chuyển đến các đơn vị có chức năng để xử lý theo quy định.

Ông Đào Duy Anh cũng cho biết, sau 1 tháng triển khai, lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt khoảng 1 triệu m3, tương đương sản lượng tiêu thụ xăng khoáng trước đây. Theo thông tin từ các doanh nghiệp, đến nay chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực về chất lượng xăng E10 cũng như ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động hoặc tuổi thọ động cơ.

PHÚC VĂN