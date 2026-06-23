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TPHCM tăng cường quản lý thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt

SGGPO

TPHCM xác định chỉ tiêu đến năm 2030, tỷ lệ thu gom nước thải đô thị đạt khoảng 80%; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn khoảng 40-45%.

Mặt bằng ven bờ Bắc kênh Đôi, phường Chánh Hưng, TPHCM, đang được thi công, cải tạo. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Mặt bằng ven bờ Bắc kênh Đôi, phường Chánh Hưng, TPHCM, đang được thi công, cải tạo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi UBND phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tăng cường thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tại các đô thị trên địa bàn TPHCM, giai đoạn 2026 – 2030.

TPHCM xác định chỉ tiêu đến năm 2030, tỷ lệ thu gom nước thải đô thị đạt khoảng 80%; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn khoảng 40-45%.

Để có cơ sở hoàn thiện kế hoạch trên, Sở Xây dựng đề nghị UBND cấp xã phối hợp rà soát hiện trạng hệ thống thoát nước, tình hình đấu nối nước thải trên địa bàn; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước; đề xuất các giải pháp nâng cao tỷ lệ thu gom nước thải đô thị.

Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM có nhiệm vụ rà soát, cập nhật tình hình thực hiện các dự án thu gom, xử lý nước thải đô thị đang triển khai hoặc dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030.

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THANH HIỀN

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xử lý nước thải kế hoạch TPHCM báo cáo giải pháp tháo gỡ khó khăn

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