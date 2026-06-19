Kết nạp Trung tâm Điều trị Oxy Cao áp Thanh Xuân vào Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM

Ngày 19-6, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM (HANE) đã kết nạp thành viên mới là Trung tâm Điều trị Oxy Cao áp Thanh Xuân (xã Bà Điểm, TPHCM) vào hội.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM đã trao quyết định kết nạp hội viên cho Bác sĩ Nguyễn Kim Phong, Giám đốc Trung tâm Điều trị Oxy Cao áp Thanh Xuân.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng trao quyết định kết nạp hội viên cho Bác sĩ Nguyễn Kim Phong

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM là tổ chức xã hội, hoạt động tự nguyện, quy tụ những cá nhân và tổ chức có cùng mối quan tâm, trách nhiệm và cam kết bảo vệ thiên nhiên, môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM được thành lập năm 2009 theo quyết định của UBND TPHCM. Hội đã khẳng định vai trò kết nối trong hệ sinh thái các tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững.

Trung tâm Oxy Cao áp Thanh Xuân tham gia Hội, góp phần xây dựng một cộng đồng mạnh, bền vững, kết nối doanh nghiệp, các tổ chức, cơ quan quản lý, nhà khoa học và cá nhân yêu môi trường cùng chung tay hành động vì sự phát triển xanh và bền vững của TPHCM.

NGUYÊN AN