Tìm giải pháp phục hồi hệ sinh thái rừng vùng lõi Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Liên quan đến tình trạng hàng trăm ha rừng vùng lõi Vườn Quốc gia U Minh Hạ suy giảm, Sở NN-MT tỉnh Cà Mau đã đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu khoa học về bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước tại khu vực này.

Ngày 26-6, Sở NN-MT tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã đề nghị UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận chủ trương để Vườn Quốc gia U Minh Hạ phối hợp Trường Đại học Nông Lâm TPHCM và đơn vị tài trợ thực hiện nghiên cứu khoa học về bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Nội dung nghiên cứu gồm khảo sát hiện trạng hệ sinh thái rừng tràm trên đất than bùn; thu thập dữ liệu về đất, nước, vi sinh vật; đánh giá sức khỏe hệ sinh thái và đề xuất các giải pháp phục hồi dựa trên nguồn tài nguyên đa dạng sinh học bản địa.

Cây tràm trong khu khu bảo vệ nghiêm ngặt VQG U Minh Hạ bị ngã đổ và chết dần.

Theo Sở NN-MT tỉnh Cà Mau, kết quả nghiên cứu sẽ bổ sung cơ sở khoa học phục vụ công tác theo dõi, đánh giá diễn biến hệ sinh thái, nhận diện sớm nguy cơ suy thoái; từ đó đề xuất giải pháp quản lý, phục hồi hệ sinh thái rừng tràm tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ theo hướng bền vững.

Ông Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ, cho biết hiện phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của vườn có khoảng 300ha rừng bị suy thoái. Ngoài ra, khoảng 467ha cũng đang có dấu hiệu suy kiệt.

Tầng đất than bùn bị ngập nước trong thời gian dài ảnh hưởng đến sinh trưởng tự nhiên của cây tràm.

Theo nhận định ban đầu của Vườn Quốc gia U Minh Hạ, cây tràm tại một số khu vực đã quá tuổi thành thục, nhiều cây già cỗi dẫn đến bị chết. Bên cạnh đó, rừng bị ngập nước trong thời gian dài do giữ nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, làm khả năng liên kết của đất không chặt chẽ, tầng đất than bùn bị trôi rửa. Bộ rễ cây rừng chỉ bám trên tầng đất than bùn, khiến cây dễ bị ngã đổ hơn so với các khu vực khác.

Tuy nhiên, đây mới là nhận định ban đầu, chưa có kết luận chính thức từ các nhà khoa học và đơn vị nghiên cứu.

Việc giữ nước phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy làm cây tràm bị suy thoái.

Theo Luật Lâm nghiệp năm 2017, tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt phải duy trì cấu trúc rừng tự nhiên, bảo đảm sự phát triển tự nhiên của rừng và hạn chế tác động. Các hoạt động chủ yếu được thực hiện là bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Quy định này khiến việc triển khai các giải pháp phục hồi rừng tại khu vực trên gặp khó khăn.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Vườn Quốc gia U Minh Hạ và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với các viện, trường nghiên cứu chuyên sâu, đề xuất giải pháp lâu dài nhằm bảo đảm hệ sinh thái rừng sinh trưởng, phát triển bền vững.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ có tổng diện tích hơn 8.520ha, được UNESCO công nhận là một trong 3 vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau, đồng thời là một trong 3 điểm bảo tồn đất ngập nước của đồng bằng sông Cửu Long.

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