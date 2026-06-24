Cà Mau: 5 năm trồng hơn 1.538 ha rừng

Chiều 24-6, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025 và triển khai kế hoạch năm 2026 do UBND tỉnh Cà Mau tổ chức, ông Phan Minh Chí, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Cà Mau cho biết, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Cà Mau trồng rừng mới (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) 1.538 ha.

Quang cảnh hội nghị

Trong khi đó, dưới tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng sạt lở ven sông, ven biển diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt, sạt lở tại khu vực ven biển làm mất đất, suy giảm diện tích rừng ngập mặn, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến sinh kế của người dân.

Giai đoạn 2011-2020, sạt lở đã làm mất hơn 5.000ha rừng ngập mặn. Giai đoạn 2021-2025, diện tích rừng bị sạt lở bình quân khoảng 200-300ha mỗi năm.

Rừng phòng hộ ven biển trên địa bàn xã Tân Thuận (tỉnh Cà Mau) bị sạt lở nghiêm trọng

Hiện tại, nguồn lực đầu tư cho lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; cơ chế thu hút đầu tư ngoài ngân sách vào lĩnh vực lâm nghiệp còn khó khăn. Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng còn chậm; chưa có công nghiệp chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh để kết nối tiêu thụ sản phẩm từ rừng.

Trước thực tế trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử, cho biết tỉnh sẽ tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp trong quản lý, chỉ đạo, đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng, chống xói lở bờ sông, bờ biển ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng xanh.

Đồng thời, chuyển đổi tư duy, từ bảo vệ và phát triển rừng truyền thống sang tư duy kinh tế lâm nghiệp. Tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư của xã hội, doanh nghiệp vào ngành lâm nghiệp. Thường xuyên quan tâm đời sống của đội ngũ những người trực tiếp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, sinh kế của người dân vùng rừng.

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