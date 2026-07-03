Điểm nhấn cảnh quan dưới tuyến Metro số 1

Công trình được đưa vào phục vụ đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành phố vinh dự mang tên Bác, góp thêm điểm nhấn cảnh quan tại cửa ngõ phía Đông thành phố, bổ sung không gian xanh và không gian thưởng lãm cho người dân.

Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) đã đưa vào vận hành công trình trang trí hoa kết hợp chiếu sáng nghệ thuật tại khu vực mảng xanh dọc Xa lộ Hà Nội, dưới tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), đoạn qua ngã tư Thủ Đức.

Nhiều người dân khi đi qua khu vực này đã dừng lại chụp ảnh, bày tỏ thích thú trước diện mạo mới của công trình, làm mềm không gian giao thông vốn nhiều bê tông, tạo cảm giác gần gũi và sinh động hơn.

Trang trí hoa kết hợp chiếu sáng nghệ thuật. Ảnh: QUỐC HÙNG

Chị Nguyễn Thị Lan (ngụ phường Thủ Đức) chia sẻ: "Khu vực dưới tuyến metro ban ngày rực rỡ sắc hoa, buổi tối ánh sáng làm nổi bật hình tượng hoa sen rất ấn tượng".

Trong khi đó, anh Trần Minh Hoàng (ngụ phường Hiệp Bình) cho biết việc tận dụng không gian dưới tuyến metro để trang trí cảnh quan là hướng làm phù hợp. "Đây là cửa ngõ phía Đông, thêm một điểm nhấn sẽ góp thêm cho bộ mặt đô thị khang trang hơn. Hy vọng thành phố sẽ có thêm nhiều công trình cảnh quan tương tự để người dân có thêm không gian ngắm cảnh, chụp ảnh và cảm nhận sự đổi mới của TPHCM trong từng điều nhỏ nhất", anh Hoàng nói.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật, công trình là sự kết hợp giữa hoa kiểng, cảnh quan cây xanh và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, truyền tải câu chuyện về hành trình 50 năm xây dựng, phát triển của thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điểm đặc biệt của công trình là được bố trí ngay dưới tuyến Metro số 1 - tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TPHCM. Bố cục cảnh quan được định hướng theo dòng chuyển động của tuyến metro và Xa lộ Hà Nội, tạo cảm giác công trình luôn chuyển động khi người dân lưu thông qua khu vực.

Việc khai thác không gian dưới tuyến metro được xem là giải pháp phù hợp với định hướng phát triển đô thị hiện đại, góp phần phát huy hiệu quả sử dụng không gian công cộng.

Toàn bộ bố cục được phát triển từ hình tượng bông sen. Ảnh: QUỐC HÙNG

QUỐC HÙNG