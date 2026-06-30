Chung tay xây dựng nếp sống xanh tại xã Cần Giờ

Ngày 30-6, tại xã Cần Giờ (TPHCM), Hội LHPN TPHCM phối hợp Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức Lễ ra quân thực hiện “Vườn cây đại đoàn kết” và công trình “Thành phố muôn sắc hoa”.

Chương trình được tổ chức trong không khí phụ nữ cả nước chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự chương trình có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Linh phát động chương trình

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Linh chia sẻ, Cần Giờ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đồng thời là nơi có Khu dự trữ sinh quyển thế giới, được xem là “lá phổi xanh” của TPHCM. Việc phát động “Vườn cây đại đoàn kết” và công trình “Thành phố muôn sắc hoa” tại đây có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, tăng cường tình đoàn kết quân - dân.

Các đại biểu trồng cây tại công trình "Vườn cây đại đoàn kết"

Theo đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Linh, Hội LHPN TPHCM và phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 7 xác định, các công trình xanh vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa là hoạt động cụ thể hóa tinh thần “vào việc sớm, làm việc ngay” sau Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Qua đó, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ trong xây dựng nếp sống xanh, gia đình văn minh, hạnh phúc, không rác thải; đồng thời gắn phong trào bảo vệ môi trường với quá trình ổn định, phát triển địa bàn sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đoàn viên, thanh niên xã Cần Giờ trồng cây hưởng ứng chương trình

Dịp này, Hội LHPN TPHCM và phụ nữ Quân khu 7 đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, như: xây dựng chuẩn mực phụ nữ thời đại mới theo hướng “Số” và “Xanh”; lan tỏa tinh thần “Mỗi gia đình một cây xanh - Mỗi cơ sở hội một công trình xanh”; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội; mở rộng liên kết xã hội, huy động nguồn lực để thực hiện các công trình xanh vì sự phát triển bền vững của địa phương.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ ra quân

THU HOÀI