Sức sống cơ sở

Lan tỏa văn hóa đọc trong học đường

SGGPO

Ngày 13-4, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bến Cát (TPHCM) phối hợp Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn và Đoàn Thanh niên phường tổ chức Ngày hội đọc sách.

Lan tỏa văn hóa đọc trong học đường

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4) với chủ đề “Đọc sách hôm nay – Thành công ngày mai”, ngày hội đã mang đến không gian văn hóa đọc sinh động, bổ ích cho giáo viên, học sinh nhà trường.

Ngày hội đọc sách tổ chức tại Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn

Ban tổ chức trưng bày, giới thiệu hơn 2.000 đầu sách thuộc nhiều thể loại như văn học, hướng nghiệp, truyện tranh, tạp chí, sách tham khảo… Hầu hết các thể loại đều có nội dung phong phú, hình thức hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận và lựa chọn.

Nhiều hoạt động ý nghĩa lồng ghép trong khuôn khổ chương trình

Khu vực trưng bày được thiết kế sáng tạo với nhiều mô hình đẹp mắt, kết hợp các câu châm ngôn, danh ngôn, trích dẫn ý nghĩa về giá trị của sách và tri thức. Những thông điệp này góp phần khơi dậy niềm hứng thú đọc sách, nâng cao nhận thức của học sinh về vai trò của văn hóa đọc trong học tập và cuộc sống.

Góc trưng bày các tác phẩm mỹ thuật của học sinh nhà trường

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động “Thư viện lưu động - Ánh sáng tri thức” do Thư viện Bình Dương phối hợp thực hiện. Nhiều đầu sách hay về tình yêu thương được giới thiệu, cùng các phần giao lưu, đố vui có thưởng thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của học sinh. Không khí sôi nổi giúp các em vừa tiếp thu kiến thức, vừa rèn luyện kỹ năng tư duy, giao tiếp.

Các em học sinh thích thú đọc sách

Đại diện Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bến Cát cho biết, thông qua ngày hội, ban tổ chức mong muốn hình thành thói quen đọc sách trong học sinh, định hướng lựa chọn sách phù hợp, đồng thời nâng cao ý thức xây dựng và phát triển văn hóa đọc bền vững trong nhà trường và cộng đồng.

TÂM TRANG

Từ khóa

Thư viện lưu động Danh ngôn Sách tham khảo Đầu sách Đọc sách Châm ngôn Không gian văn hóa Truyện tranh học sinh Ngày hội phường Bến Cát

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn