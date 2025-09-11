Lãnh án 5 năm tù vì bắn chim bị lạc đạn gây chết người

Ngày 11-9, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Huy (sinh năm 1984, trú thôn 1, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) mức án 5 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Bị cáo Trần Văn Huy tại phiên tòa sơ thẩm xét xử trực tuyến

Theo cáo trạng, vào tháng 5-2024, bị cáo Huy đi chơi ở khu vực cánh đồng thuộc xã Cẩm Lạc thì nhặt được 1 khẩu súng màu đen, dài 95cm, được trang bị ống giảm thanh cùng một số viên đạn chì được bọc trong 1 chiếc áo mưa.

Huy đã đưa khẩu súng nói trên về cất giấu dưới gầm giường tại nhà bà H.T.L. (sinh năm 1963, trú tổ dân phố Hồng Hải, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh - mẹ vợ tương lai của Huy).

Sau đó, Huy lên mạng internet tìm hiểu cách thức sử dụng súng, đặt mua của một người lạ 20 viên đạn chì và nhiều lần đưa súng ra bắn thử vào tường rào nhà bà L., rồi tiếp tục cất giấu súng dưới gầm giường.

Khoảng 14 giờ ngày 10-2-2025, tại nhà bà L., Huy lấy súng định bắn chim đậu trên cây chanh trong vườn nhà của ông P.T.C. (sinh năm 1969). Lúc này, anh H.V.H. (sinh năm 1996, con trai bà L.) thấy Huy cầm súng nên khuyên đừng bắn bậy nhưng Huy trả lời không sao.

Sau đó, Huy lắp đạn, kê nòng súng lên song cửa sổ phòng khách, ngắm vào con chim trên cây chanh rồi bóp cò bắn phát thứ nhất không trúng. Huy tiếp tục bắn phát thứ hai vẫn không trúng.

Từ vị trí cách gần 30m, đạn xuyên qua cây chanh và cây na rồi bay lọt vào khe cửa sổ phòng ngủ đang mở của gia đình ông P.T.C.. Một viên đạn đã trúng mạn sườn phía dưới bên trái rồi xuyên vào tim anh P.V.P. (sinh năm 1999, con trai ông P.T.C.) đang ngồi tại bàn làm việc trong phòng ngủ ở gần cửa sổ.

Anh P.V.P., được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu cấp.

Sau đó, Huy lo sợ, mang khẩu súng bọc vào trong áo mưa rồi bỏ vào cốp xe mô tô đưa đến cất giấu dưới gầm giường nhà người quen ở phường Hoành Sơn rồi rời đi.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, nhận được điện thoại người thân khuyên, Huy đã đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú, thừa nhận hành vi.

DƯƠNG QUANG