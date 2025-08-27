Lãnh đạo Thành ủy trao Huy hiệu Đảng tại xã Hưng Long (TPHCM)

Chiều 27-8, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự và trao Huy hiệu Đảng.

Bí thư Đảng ủy xã Hưng Long Nguyễn Thị Ngọc Hạnh phát biểu ôn truyền thống. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Long Nguyễn Thị Ngọc Hạnh khẳng định, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những trang sử vàng chói lọi nhất của dân tộc, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong không khí phấn khởi của những ngày lễ lớn, Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Long càng có thêm động lực sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đã đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm xây dựng xã Hưng Long phát triển nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dịp này, Đảng bộ xã Hưng Long có 7 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 4 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 3 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hạnh bày tỏ tin tưởng, các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục là tấm gương sáng, là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy và là động lực để thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí kêu gọi cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ tiếp tục rèn đức, luyện tài, giữ trọn lời thề của người đảng viên Cộng sản, cùng toàn Đảng bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội.



THU HOÀI