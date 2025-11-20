Khánh Hòa: Cấm xe qua đèo Cổ Mã, đèo Cả

Sáng 20-11, lãnh đạo UBND xã Đại Lãnh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, tại đèo Cổ Mã xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn, đất đá và cây cối tràn xuống chiếm hơn nửa mặt đường.

Lực lượng chức năng đã lập tức túc trực, giăng dây cảnh báo, phối hợp đơn vị quản lý đường bộ để sớm khắc phục.

Khu vực đèo Cổ Mã và đèo Cả thuộc địa bàn xã Đại Lãnh đang sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: XÃ ĐẠI LÃNH

Trong khi đó, khu vực phía Nam đèo Cả cũng xảy ra sạt lở, gây mất an toàn giao thông. Tại khu vực hầm Cổ Mã, hàng dài phương tiện bị ùn ứ do mưa lớn, ngập lụt.

Trạm CSGT Ninh Hòa (Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa) thông báo: Cấm tất cả xe lưu thông qua hầm Cổ Mã và đèo Cả do đoạn quốc lộ 1 phía Đông tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên trước đây) bị ngập sâu.

Điểm sạt lở trên đèo Cả. Ảnh: XÃ ĐẠI LÃNH

Cùng ngày, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, rạng sáng 20-11, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 4 làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ tại xã Diên Khánh thì phát hiện một xe khách 40 chỗ bị nước lũ uy hiếp ở khu vực Cầu Lùng trên quốc lộ 1.

Xe mang biển số 76B-009XX của Công ty Chín Nghĩa, hành trình từ TPHCM đi Quảng Ngãi, bất ngờ mất lái do dòng nước chảy xiết.

Trên xe có 30 hành khách và 3 người thuộc tổ lái. Phương tiện có nguy cơ rất cao bị cuốn trôi.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, đưa toàn bộ 33 người rời xe và di chuyển từng người đến vị trí an toàn.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG