Khánh Hòa: Huy động lực lượng ứng cứu người dân trong đêm

Từ đêm 19 đến sáng 20-11, người dân nhiều nơi ở tỉnh Khánh Hòa thức trắng đêm vì nước lũ dâng nhanh, dâng cao. Người dân phải leo lên mái nhà phát tin cầu cứu xuyên đêm.

Đêm 19 đến sáng 20-11, tại tỉnh Khánh Hòa, nước lũ đổ về nhanh, gây ngập diện rộng tại nhiều phường, xã: Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Phan Rang, Đông Hải, Cam Lâm, Suối Dầu, Diên Điền. Nhiều khu vực bị chìm trong biển nước, nước dâng cao gần đến nóc nhà, người dân bị cô lập, một số trường hợp phải leo lên nóc nhà chờ ứng cứu.

Trên nhiều hội nhóm mạng xã hội, người dân liên tục đăng tải các nội dung cầu cứu mong cộng đồng và lực lượng cứu hộ hỗ trợ tìm kiếm người thân bị mắc kẹt. Nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải hàng trăm thông tin cầu cứu, trong đó có nhiều trường hợp gia đình có trẻ nhỏ, phụ nữ mới sinh con, người già,… bị kẹt trong nhà.

Người dân đăng tải thông tin cầu cứu trong đêm

“Xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa hiện có 50 người, bao gồm nhiều trẻ em, người già đang tập trung tại căn gác xép của một nhà dân cần hỗ trợ khẩn cấp”, tài khoản T.N.K. đăng tải nội dung và kèm theo số điện thoại của người dân trên mạng xã hội vào sáng 20-11. Tài khoản T.N.H. đăng tin: “Sáng 20-11, khu vực Gò Cây Sung, phường Tây Nha Trang, nước đã dâng cao tới nóc nhà, có 4 em bé và 15 người lớn cần hỗ trợ khẩn cấp”.

Nhiều gia đình có người già, trẻ nhỏ bị nước lũ cô lập phải đăng thông tin để chờ lực lượng chức năng ứng cứu

Theo các đơn vị chức năng tỉnh Khánh Hòa, ngoài các thông tin người dân cầu cứu đăng tải trên mạng xã hội, các số điện thoại hỗ trợ khẩn cấp cũng nhận được hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn với nội dung cần sự hỗ trợ của người dân.

Ngay trong đêm, tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi khẩn cấp, lực lượng chức năng Khánh Hòa đã điều động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng ca nô, xuồng chuyên dụng đến các khu vực ngập sâu để cứu hộ. Cũng trong đêm 19-11, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã điều động gần 400 cán bộ, chiến sĩ cùng 21 xe cơ giới các loại, 13 xuồng, trang bị bảo đảm cùng nhu yếu phẩm tham gia cứu hộ, giúp đỡ người dân bị ngập lụt ở Khánh Hòa.

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ sản phụ đến nơi an toàn

Từ đêm 19-11 đến sáng 20-11, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cùng lãnh đạo tỉnh đã kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục mưa lũ trên địa bàn. Tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động tối đa nhân lực, phương tiện để tổ chức cứu hộ, cứu nạn với quyết tâm đưa người dân ra khỏi vùng lũ về nơi an toàn. Đồng thời, đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh huy động lực lượng hỗ trợ tỉnh trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; đặc biệt là huy động các xuồng, ca nô, xe cẩu để đưa lực lượng vào vùng nước lũ, sơ tán người dân về nơi an toàn.

Quốc lộ 1 qua Đông Hòa ngập sâu Sáng 20-11, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Công tác cứu hộ, cứu nạn đang được các lực lượng triển khai khẩn trương để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Nhiều xã, phường ven sông Ba và sông Kỳ Lộ bị ngập sâu, chia cắt diện rộng. Lực lượng chức năng tiếp tục huy động tối đa phương tiện và quân số để hỗ trợ người dân bị cô lập; hiện đã di dời hơn 3.500 hộ dân đến khu vực an toàn. Quốc lộ 1 đoạn qua Đông Hòa sáng nay Sáng cùng ngày, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ cho biết lúc 7 giờ sáng nay, lượng nước về hồ đạt 11.900 m³/s, lưu lượng xả về hạ du ở mức 10.800 m³/s. Hiện công trình vận hành bình thường và tiếp tục điều tiết giảm lũ cho hạ du theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đường lên Vân Hoà sáng nay Trước đó, lúc 17 giờ 15 ngày 19-11, nhà máy xả lũ 16.100 m³/s và giảm dần trong các giờ tiếp theo. Ghi nhận tại quốc lộ 1 đoạn qua phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang bị ngập nặng, việc lưu thông rất khó khăn, phương tiện dễ chết máy. Các tổ công tác CSGT phối hợp lực lượng công an xã, phường đã và đang túc trực, đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm. PHƯƠNG ĐÔNG - ĐỨC THAO

Triển khai các biện pháp cấp bách cần thiết để ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn Ngày 20-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và lãnh đạo các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục tập trung, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai khẩn trương kịp thời, hiệu quả tất cả các biện pháp cấp bách cần thiết để ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn, nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Chủ tịch UBND các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác ứng phó thiên tai trên địa bàn, chủ động chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Các địa phương tiếp tục huy động tối đa các lực lượng, phương tiện cần thiết, nhất là quân đội, công an, dân quân tự vệ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở và các lực lượng khác, bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; cung ứng, tiếp tế kịp thời lương thực, thực phẩm cho người dân (trong đó ưu tiên tiếp tế các thực phẩm có thể sử dụng được ngay như lương khô, bánh mì, bơ sữa...), không được để người dân bị đói, bị rét, thiếu nước uống. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an đóng trên địa bàn, đồng thời chủ động huy động tối đa lực lượng, phương tiện (kể cả máy bay trực thăng, thiết bị bay không người lái) tại các địa bàn lân cận để khẩn trương hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó mưa lũ, nhất là sơ tán dân cư, cứu hộ cứu nạn, vận chuyển lương thực cứu trợ cho người dân. Bộ Xây dựng, Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương (kể cả các địa phương khu vực lân cận) và các lực lượng chức năng chủ động điều tiết giao thông từ sớm, từ xa, khuyến cáo người dân hạn chế đi vào khu vực bị ảnh hưởng của mưa lũ, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ công tác bảo đảm an toàn giao thông. Các bộ: Quốc phòng, Tài chính kịp thời xuất cấp các phương tiện, trang thiết bị theo đề nghị của địa phương để hỗ trợ khắc phục hậu quả khi có yêu cầu của địa phương. LÂM NGUYÊN

TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG