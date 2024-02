Lãnh đạo TPHCM dự Lễ hội Khai hạ - Cầu an

Sáng 16-2 (nhằm mùng 7 tháng Giêng), tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (quận Bình Thạnh, TPHCM), Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của quận Bình Thạnh long trọng tổ chức Lễ hội Khai hạ - Cầu an, lễ hội đã được Bộ VH-TT-DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cùng các đại biểu tham dự Lễ Khai hạ - Cầu an tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt. Ảnh: VÕ THANH

Đến dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TPHCM; Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh... cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành TPHCM, đại diện UBND 20 quận huyện và TP Thủ Đức.

Lãnh đạo TPHCM và quan khách thành kính dâng hương tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt. Ảnh: VÕ THANH

Lễ hội Khai hạ - Cầu an đầu năm mới được cúng theo nghi thức Tiểu cung đình Triều Nguyễn với nhiều nghi lễ gồm: Lễ Hạ nêu, Lễ Khai hạ đầu năm, Lễ Khai bút, Lễ Khai ấn và Lễ Xây chầu – Đại bội. Các nghi lễ trên được thực hiện nghiêm cẩn, trang trọng, nhằm cầu an cho nhân dân, cầu thạnh cho quốc gia, cầu cho TPHCM năm mới Giáp Thìn an khang, thịnh vượng, phát triển bền vững, phồn thịnh, vinh quang.

Lễ hội Khai hạ - Cầu an đầu năm mới được cúng theo nghi thức Tiểu cung đình Triều Nguyễn. Ảnh: VÕ THANH

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã mời trầu cau, mời rượu, trao tặng lộc đầu năm cho các đại biểu tham dự. Sau khi các nghi thức lễ được thực hiện xong, các đại biểu đã cùng thành kính dâng hương tại Chánh điện, sau đó dâng hương tại Lăng mộ Đức Tả quân Lê Văn Duyệt.

Trong ngày, tại sân khấu bên trong lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt, Đoàn Hát bội Ngọc Khanh đã sáng đèn trình diễn Lễ Xây chầu – Đại bội, diễn tuồng Ngọc Huỳnh Lân xuất thế, Đức Thượng công Lê Văn Duyệt.

>>> Một số hình ảnh Lễ hội Khai hạ - Cầu an tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt. Ảnh: THÚY BÌNH

