17 tác phẩm sơn mài khổ lớn ra mắt công chúng trong triển lãm “Mùa xuân Độc lập”

Chiều 18-8, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ VH-TT-DL khai mạc triển lãm tranh sơn mài khổ lớn Mùa xuân Độc lập , nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và cắt băng khai mạc

Triển lãm giới thiệu 17 tác phẩm sơn mài khổ lớn của họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang (sinh năm 1995). Các bức tranh tái hiện những chặng đường lịch sử từ Cách mạng Tháng Tám, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đến thời kỳ đổi mới, đồng thời khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng khát vọng độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc.

Tác phẩm Hành trình Nguyễn Ái Quốc

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Lần đầu tiên, một bộ tranh sơn mài khổ lớn được sáng tác công phu bởi một họa sĩ trẻ và trưng bày tại bảo tàng. Đây là hoạt động nghệ thuật giàu ý nghĩa, góp phần tôn vinh lịch sử và khơi gợi niềm tự hào dân tộc”.

Tác phẩm Đất nước thanh bình

Tác giả Chu Nhật Quang cho biết, anh đã mất gần 7 năm để thai nghén và hoàn thiện bộ tranh: “Tôi muốn mọi chi tiết đều bám sát lịch sử, từ phim tư liệu, tranh ảnh đến ký ức nhân chứng. Bên cạnh đó, yếu tố thẩm mỹ hội họa cũng được tôi đặt ngang hàng để mỗi tác phẩm vừa chuẩn xác vừa giàu cảm xúc”.

Tác phẩm Huế 29-3-1975

Tác phẩm lớn nhất trong triển lãm dài 7,2m, cao 2,4m, vẽ 2 mặt: một mặt tái hiện Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập; mặt còn lại là cảnh nhân dân hân hoan mừng mùa xuân tự do.

Tác phẩm Tọa độ lửa

Nhận định về triển lãm, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ: “Việc một họa sĩ 9X dấn thân vào đề tài lịch sử với chất liệu sơn mài truyền thống là sự lựa chọn đáng trân trọng. Đây có thể coi là một trang mới của mỹ thuật đương đại Việt Nam”.

Nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cũng chia sẻ: “Những bức tranh trong Mùa xuân Độc lập thể hiện hào khí dân tộc, góp phần nuôi dưỡng tình yêu lịch sử và niềm tự hào Việt Nam”.

Tác phẩm Mùa xuân dân tộc

Họa sĩ Chu Nhật Quang (sinh năm 1995) xuất thân trong gia đình nghệ thuật, tốt nghiệp tại Mỹ và Australia, là gương mặt tiêu biểu của thế hệ họa sĩ trẻ gắn bó với nghệ thuật sơn mài. Tác giả đã từng tổ chức thành công triển lãm Dấu thiêng (2024) tại Hoàng Thành Thăng Long. Bộ tranh sơn mài Mùa Xuân Độc Lập lần này thể hiện tư duy tạo hình hiện đại, mang lại trải nghiệm thị giác mạnh mẽ, đồng thời truyền tải cảm xúc yêu nước, nhân văn và sự ngưỡng vọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

MAI AN