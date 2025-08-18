Xây dựng không gian văn hóa đọc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Đây là mô hình thư viện mở phục vụ miễn phí cộng đồng, nhằm lan tỏa văn hóa đọc, khơi dậy niềm yêu sách, góp phần xây dựng xã hội học tập và thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời.

Không gian văn hóa đọc - Văn Miếu Quốc Tử Giám tại Hồ Văn hướng tới mục tiêu kết nối di sản - tri thức - cộng đồng, khuyến khích sự tham gia chủ động của người dân vào đời sống văn hóa. Nơi đây không chỉ là đơn thuần là điểm đọc sách, mà còn là điểm hẹn văn hóa gắn kết thế hệ trẻ với các giá trị truyền thống, lan tỏa tình yêu sách, tinh thần hiếu học và niềm trân quý di sản, đặc biệt với học sinh, sinh viên.

Không gian văn hóa đọc - Văn Miếu Quốc Tử Giám được ví như “ngôi nhà chung” của những người yêu tri thức, nơi công chúng có thể tiếp cận hàng trăm đầu sách với nhiều chủ đề: lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và truyền thống khoa bảng; danh nhân Nho học Việt Nam; văn học, nghệ thuật; kỹ năng sống và nhiều mảng kiến thức bổ ích khác.

Không gian này hiện nay sở hữu gần 1.000 đầu sách do các đơn vị bảo trợ trao tặng. Trong đó, điểm nhấn là bộ Tủ sách Thăng Long 1.000 năm văn hiến của Nhà Xuất bản Hà Nội. Mỗi cuốn sách là một hạt giống tri thức gieo mầm cho hiện tại và tương lai, tiếp nối mạch nguồn tri thức từ ngàn xưa đến hôm nay.

Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức mô hình hoạt động văn hóa này nhằm phát huy giá trị Hồ Văn, tạo điểm nhấn lâu dài cho các hoạt động giao lưu, trải nghiệm gắn với sách. Đây cũng là bước khởi đầu để Hồ Văn trở thành không gian đọc sách công cộng có bản sắc đầu tiên tại một di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, đồng thời là “sân chơi tri thức” của Thủ đô. Cùng với các hoạt động trải nghiệm di sản, nơi đây được định hướng từng bước đưa không gian Hồ Văn trở thành không gian văn hóa của Thủ đô Hà Nội với các sản phẩm công nghiệp văn hóa đa dạng, hấp dẫn khách tham quan.

MAI AN