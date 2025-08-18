8Wonder tung full dàn lineup chấn động ngay trước thềm nhạc hội: tlinh sẽ collab ngôi sao toàn cầu

Ngay trước thềm đại nhạc hội Moments of Wonder, 8Wonder khiến cộng đồng mạng “xỉu up xỉu down” khi công bố full dàn line up và xác nhận tlinh sẽ chính thức collab cùng nghệ sĩ quốc tế đình đám - một màn kết hợp chưa từng có, chấn động cả V-pop lẫn fan quốc tế. Thông tin vừa tung ra chưa đầy vài tiếng đã khiến khán giả “đứng ngồi không yên”.

Trọng Hiếu và tlinh góp mặt, “kỳ quan âm nhạc” chưa từng có

Không còn là đồn đoán hay “thả hint” vu vơ, ban tổ chức 8Wonder 2025 vừa chính thức công bố full dàn line up với DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI, DPR IAN, Soobin, Hòa Minzy cùng 2 nghệ sĩ mới là (S)trong Trọng Hiếu và tlinh.

Trọng Hiếu đang phủ sóng khắp mạng xã hội với bản hit Kho báu. Bài hát với giai điệu thu hút, bắt tai đang được chia sẻ rộng rãi với 7,4 triệu lượt xem trên YouTube. Trọng Hiếu nổi trội với kỹ năng trình diễn, vũ đạo ấn tượng hứa hẹn khiến hàng chục ngàn khán giả của 8Wonder phấn khích không yên.

Với loạt hit đình đám Nữ siêu anh hùng, Nếu lúc đó, Ghệ iu dấu của em ơi… thì tlinh chính là nữ rapper được yêu thích nhất nhì Vpop hiện giờ. Phong cách âm nhạc của tlinh rất riêng biệt, vừa hiện đại lại quyến rũ, lôi cuốn, mềm mại, nữ tính và đa dạng trong thể loại, từ R&B, pop tới trap, hip hop, reggae hay dancehall…

Trước đó, Ban tổ chức cũng đã công bố tlinh sẽ là nghệ sĩ Việt đầu tiên tham gia dự án Wonder Sound Lab - một sân chơi nghệ thuật với những hoạt động tương tác sáng tạo.

Ra đời như một “phòng thí nghiệm” âm nhạc và cũng là cái nôi sáng tạo của 8WONDER, Wonder Sound Lab mở ra hành trình tạo nên những kỳ quan âm nhạc chưa từng có, đưa nhạc Việt vươn ra thế giới. Không chỉ là một sân khấu hay một phần của 8Wonder, đây là bệ phóng sáng tạo kết nối nghệ sĩ Việt Nam với những tên tuổi quốc tế hàng đầu.

Wonder Sound Lab không đơn thuần là một sân chơi mới tại 8Wonder, mà là một “phòng thí nghiệm” đúng nghĩa – nơi các nghệ sĩ trẻ Việt Nam được khơi dậy tiềm năng, phá bỏ giới hạn, và thử nghiệm những hướng đi chưa từng có. Tại đây, họ có cơ hội hòa phối, sáng tạo cùng những tên tuổi quốc tế, tạo nên các màn trình diễn mang tính tiên phong, lần đầu xuất hiện trong lịch sử âm nhạc Việt Nam.

Điểm khác biệt của Wonder Sound Lab còn nằm ở First-time Global Collab, tức mỗi mùa chỉ có duy nhất một màn kết hợp Việt Nam - quốc tế, đánh dấu bước tiến mới và truyền cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ dám mơ giấc mơ toàn cầu.

tlinh collab với J Balvin? fan rần rần đổ bộ 8Wonder

Thông tin công bố full dàn lineup khủng và màn trình diễn đặc biệt kết hợp giữa tlinh và ngôi sao quốc tế ngay lập tức khiến mạng xã hội nổ tung trong cơn sóng phấn khích của người hâm mộ. Hàng loạt bình luận “cháy máy”: “Ôi trời ơi tlinh, (S)trong thật à? Chưa gì đã thấy cháy tới sáng!” hay “Bánh cuốn như này mà còn chần chừ gì nữa, đừng ai cản tôi mua vé!!” thậm chí có khán giả đã “soạn sẵn bài vở” chỉ chờ ngày đại nhạc hội: “tôi đã lên đồ xong rồi nhé, các bác ơi, 23-8 quẩy không lối thoát!”

Không khí háo hức tiếp tục lan rộng trên khắp các diễn đàn, hàng trăm bình luận ngỡ ngàng vì: “8Wonder chơi lớn thật sự! tlinh feat với ai thì cũng đỉnh của chóp luôn” hay “Gấp! Lên đồ, chốt vé, tháng 8 này phải cháy hết mình thôi mấy bà ơi”.

Trước đó, không khí 8Wonder liên tục được đốt nóng khắp các nền tảng mạng xã hội khi một đoạn clip dài 50 giây được tlinh đăng tải trên TikTok cá nhân, với giai điệu lấp ló “I Like It” – bản hit huyền thoại của Cardi B, Bad Bunny và J Balvin, ngay lập tức khiến fan “đứng hình”.

Chưa dừng lại ở đó, chính tài khoản tiktok của J Balvin đã để lại bình luận và repost khiến cả fandom vỡ òa: “This is cool. I’m in Vietnam next, you’ll be there?” (Tạm dịch: Quá đỉnh. Tôi sắp đến Việt Nam, bạn cũng sẽ có mặt chứ?). Và câu trả lời của tlinh? “Yasss for sureeee” – “quá rõ luôn”, không còn gì cần úp mở!

Đây là đầu tiên trong lịch sử, một nghệ sĩ Việt trình diễn cùng nghệ sĩ quốc tế trên sân khấu 8Wonder, thậm chí là ca sĩ Việt hiếm hoi tham gia hòa giọng cùng nghệ sĩ hàng đầu thế giới trong một sự kiện âm nhạc thương mại.

Tuy nhiên, hiện tại, BTC chưa xác nhận việc tlinh có thực sự kết hợp với J Balvin hay không. Do đó, DPR Ian hay DJ Snake cũng được nhiều fan nhắc đến như ứng cử viên tiềm năng cho màn song ca quốc tế.

Khác với các chương trình thương mại thông thường, 8Wonder là một trong những sự kiện hiếm hoi tại Việt Nam mang đến cơ hội để nghệ sĩ nội địa đứng chung sân khấu với các ngôi sao quốc tế trong một tiết mục hợp tác. Điều này không chỉ thể hiện khả năng tổ chức chuyên nghiệp mà còn là bước tiến trong việc khẳng định nghệ sĩ Việt có thể sánh vai với các tên tuổi toàn cầu. Chứng tỏ họ không chỉ hướng tới một lễ hội âm nhạc thông thường mà còn nỗ lực nâng cao trải nghiệm cho khán giả.