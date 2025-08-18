Festival Nhiếp ảnh trẻ 2025 vinh danh 17 tác phẩm xuất sắc

Bộ ảnh “Bừng sáng khát vọng xanh” được trao Huy chương vàng thể loại ảnh hiện thực

Sau hơn 3 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được gần 3.000 tác phẩm từ hơn 500 tác giả trẻ trên cả nước, phản ánh sinh động đời sống xã hội, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ và vẻ đẹp đất nước.

Ở thể loại ảnh hiện thực, những tác phẩm được trưng bày và trao giải thưởng đã phản ánh chân thực, sinh động vẻ đẹp con người, văn hóa, phong cảnh Việt Nam. Qua lăng kính nhiếp ảnh, các tác giả đã ghi lại những khoảnh khắc đời sống chân thật, tràn đầy năng lượng kiến tạo, từ sức sống mới ở vùng quê, đô thị, đến công cuộc đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa đất nước.

Bộ ảnh “Trực thăng bay trên bầu trời trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” của tác giả Tô Chí Hùng được trao Huy chương bạc

Ở thể loại ảnh ý tưởng, các tác giả trẻ thể hiện những suy nghĩ về những vấn đề của cuộc sống đương đại, những góc nhìn giàu suy tư và sáng tạo về mối quan hệ giữa con người với cộng đồng, với thiên nhiên và công nghệ. Những tác phẩm này cho thấy tinh thần phản biện, khám phá và cảm thức nghệ thuật sâu sắc của thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay - những người không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ thị giác mới để biểu đạt cảm xúc, tư tưởng và giá trị sống của thời đại.

Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 17 tác phẩm xuất sắc để trao giải, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải nổi bật bởi góc nhìn sáng tạo, tinh thần khám phá và thông điệp tích cực. Nhiếp ảnh gia trẻ Trần Minh Đức, tác giả đoạt giải nhất với bức ảnh “Bình minh trên công trường biển”, chia sẻ: “Tôi muốn ghi lại hình ảnh thế hệ trẻ đang lao động hăng say, góp phần xây dựng Tổ quốc. Đó là nguồn cảm hứng thôi thúc tôi cầm máy”.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đại diện Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khẳng định, Festival đã trở thành sân chơi uy tín cho thế hệ nghệ sĩ trẻ, nơi hội tụ tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến. Triển lãm các tác phẩm đoạt giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội và nhiều địa phương, góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật và niềm tự hào về đất nước, con người Việt Nam.

MAI AN