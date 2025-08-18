“Giấc mơ mang tên mình” của họa sĩ nhí 13 tuổi

Triển lãm cá nhân “Giấc mơ mang tên mình” của họa sĩ nhí Phạm Hải Nguyên (13 tuổi) đang diễn ra tại không gian nghệ thuật 22 Gallery (số 22 Phạm Cự Lượng, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM), kéo dài đến hết ngày 25-8. Triển lãm giới thiệu 35 tác phẩm sơn acrylic, được chọn lọc từ loạt tranh em sáng tác trong giai đoạn 2022–2025.

Họa sĩ 13 tuổi Phạm Hải Nguyên

Phạm Hải Nguyên sinh năm 2012 tại Lạng Sơn, hiện là học sinh lớp 8 Trường THCS Hoàng Văn Thụ (TP Lạng Sơn). Dù không xuất thân từ gia đình nghệ thuật, nhưng em sớm bộc lộ năng khiếu vẽ từ năm 5 tuổi, tích cực tham gia các cuộc thi sáng tác trong và ngoài tỉnh. Nhiều tác phẩm của em từng đoạt giải thưởng cấp trường và cấp tỉnh, trong đó có giải ba Cuộc thi Hoa đào xứ Lạng năm 2023.

Tác phẩm trưng bày trong triển lãm.

Năm 2024, Hải Nguyên tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên “Góc nhìn đa chiều” tại Hà Nội, theo đuổi khuynh hướng hội họa trừu tượng. Triển lãm lần này là cột mốc tiếp theo sau khi em được trao giải thưởng Khát vọng Dế Mèn 2025 – một trong những giải thưởng tôn vinh tài năng nghệ thuật tuổi thiếu nhi.

“Giải thưởng giúp em tự tin hơn với lựa chọn hội họa trừu tượng, cảm thấy mình không đơn độc trên hành trình nghệ thuật”, Hải Nguyên chia sẻ.

Theo họa sĩ Hoàng Văn Điểm – người đồng hành cùng Hải Nguyên trong quá trình sáng tác – tranh của em mang đậm tinh thần trừu tượng và biểu tượng, với phong cách thể hiện riêng biệt: “Nguyên rất yêu thích Picasso, nhưng không sao chép, mà biến hóa hình ảnh theo cách phóng khoáng, tạo nên thế giới hội họa giàu cá tính, đầy bí ẩn và gợi mở”.

Khách tham quan triển lãm.

Các tác phẩm của Phạm Hải Nguyên được đánh giá là cuộc đối thoại mở giữa họa sĩ và người xem. Bằng đường nét bản năng, màu sắc táo bạo và bố cục phi logic, tranh của em phản ánh góc nhìn trẻ thơ nhưng không kém phần sâu sắc về thế giới xung quanh, mời gọi khán giả cùng suy ngẫm và khám phá.

