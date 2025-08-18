Côn Đảo - Dấu ấn lịch sử trong bản đồ văn hóa TPHCM

Côn Đảo trở thành đặc khu, là một trong 168 đơn vị hành chính cấp cơ sở của TPHCM hôm nay mở ra triển vọng cùng đi lên, cùng phát triển bền vững trong tương lai không xa.

Khách quốc tế dạo chơi, ngắm biển và những cây bàng di sản tại Côn Đảo

Ngay sau ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vấn đề địa giới hành chính, tên gọi các tỉnh thành đã được đặt ra. Côn Đảo trở thành một huyện của tỉnh Hậu Giang. Ngày 30-5-1979, đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo được hình thành. Đến năm 1991, Côn Đảo lại trở thành một huyện thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và từ ngày 1-7-2025, Côn Đảo chính thức là một đặc khu thuộc TPHCM.

Suốt 50 năm qua, dù Côn Đảo có thuộc địa giới hành chính nào thì đối với những người làm văn hóa nói chung, hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa nói riêng ở TPHCM luôn sát cánh cùng các bạn đồng nghiệp ở Côn Đảo. Ngay thời điểm sau ngày 30-4-1975, Nhà trưng bày tội ác Mỹ - Ngụy (nay là Bảo tàng Chứng tích chiến tranh) đã kết nối với Côn Đảo để hình thành những khu trưng bày chuyên đề.

Tiếp đó, hầu hết các bảo tàng do Sở VH-TT TPHCM trước đây quản lý đều có liên hệ hợp tác với Ban quản lý Di tích lịch sử quốc gia Côn Đảo, với Bảo tàng Côn Đảo. Trong số đó, ngoài Bảo tàng Chứng tích chiến tranh thì đơn vị gắn kết nhất phải kế đến là Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Bác Tôn là một trong những người tù Côn Đảo đã góp phần viết nên lịch sử hào hùng của những chiến sĩ cách mạng nơi địa ngục trần gian ấy. Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, ngay từ những năm thập niên 1990 đã có gian trưng bày tái hiện “Hầm xay lúa” ở Côn Đảo để kể câu chuyện về “Người cặp rằng hầm xay lúa” thu hút sự quan tâm của rất nhiều khách tham quan.

Có thể nói, suốt gần 50 năm qua, ngành văn hóa TPHCM luôn hướng về Côn Đảo với sự nhiệt thành cao nhất. Bên cạnh những lý do chung còn có cả lý do riêng, bởi không ít các anh chị trong ngành văn hóa thành phố đã từng là cựu tù Côn Đảo và với họ, nơi địa ngục trần gian đó đã lưu giữ một phần quan trọng của cuộc đời cách mạng. Tất cả, với sự thành tâm cao nhất, đều mong muốn góp sức mình để nâng cao vị thế văn hóa của vùng đất này, nâng cao đời sống tinh thần của người dân nơi đây.

Nay, khi Côn Đảo đã về trong lòng đại đô thị TPHCM, thành phố đã có một bản đồ di sản văn hóa thật phong phú với 4 Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt (Côn Đảo, Đường Hồ Chí Minh trên biển (bến Lộc An), Địa đạo Củ Chi, Dinh Độc Lập), cùng 100 di tích quốc gia (TPHCM trước đây có 58, Bình Dương 13, Bà Rịa - Vũng Tàu 29). Với một khối lượng tài nguyên du lịch văn hóa di sản phong phú như thế, cùng với nguồn tài nguyên thiên nhiên như biển Vũng Tàu, Long Hải, Cần Giờ… ngành du lịch thành phố đang đứng trước cơ hội khai thác các tuyến du lịch nội thành (citytour) đầy tiềm năng, phong phú.

Côn Đảo trở thành đặc khu, là một trong 168 đơn vị hành chính cấp cơ sở của TPHCM hôm nay mở ra triển vọng cùng đi lên, cùng phát triển bền vững trong tương lai không xa. Côn Đảo sẽ là một nét đặc trưng độc đáo của siêu đô thị TPHCM, một đại đô thị hiện đại, mang đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc thông qua những di sản văn hóa trường tồn theo thời gian.

LÊ TÚ CẨM

Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TPHCM