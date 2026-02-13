Hối hả thi công xuyên tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán, khi phố xá rộn ràng sắc mai vàng, đào thắm và mọi nhà tất bật chuẩn bị cho giờ phút đoàn viên, trên nhiều công trường dự án giao thông trọng điểm của TPHCM, các tổ đội vẫn duy trì nhịp thi công ổn định.

Không gián đoạn tiến độ

Tại nút giao Tân Vạn thuộc dự án Vành đai 3 TPHCM (phường Bình Thắng và Bình An, TPHCM), các mũi thi công vẫn triển khai đồng loạt, máy lu, máy đào, xe bơm bê tông hoạt động liên hồi. Nhìn từ trên cao, những nhánh cầu vượt dần thành hình.

Gói xây lắp số 1 thi công xuyên tết tại dự án Vành đai 3 TPHCM. ẢNH: QUỐC HÙNG

Anh Nguyễn Khánh Nguyện, kỹ sư giám sát gói thầu xây lắp 1, cho biết, xa gia đình vào dịp tết, ai cũng có chút chạnh lòng. Qua những cuộc gọi vội, nghe tiếng người thân hỏi han, lòng anh không khỏi nao nao. Song với ý thức trách nhiệm cho công trình giao thông trọng điểm quốc gia đang thực hiện, anh cùng nhiều cán bộ kỹ thuật đã tự nguyện ở lại, động viên nhau cùng cố gắng, xem mỗi ngày làm việc xuyên tết là một bước tiến gần hơn đến mục tiêu hoàn thành dự án.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) cho biết, mục tiêu đặt ra là thông xe đường Vành đai 3 TPHCM trước ngày 30-4-2026 đối với các đoạn đủ điều kiện. Tại các gói thầu phía Đông, đơn vị duy trì thi công xuyên tết đối với hạng mục đường đầu cầu nút giao HLD (gói XL1) và cầu cạn giáp nút giao Tân Vạn (gói XL5), với khoảng 50 kỹ sư, công nhân cùng 10 thiết bị máy móc. Các gói XL2, XL3, XL4 bố trí lực lượng trực để bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh công trường.

Ở phía Tây, từ gói XL6 đến XL10, khoảng 230 công nhân tiếp tục thi công nền đường, xử lý đất yếu bằng phương pháp bơm hút chân không. Gần 200 thiết bị được huy động phục vụ công tác gia cố nền. Dù không tổ chức tập trung “3 ca, 4 kíp” như cao điểm nhưng các tổ đội vẫn duy trì nhịp độ ổn định xuyên tết để không gián đoạn tiến độ.

Cùng nhịp thi công ấy, trên sông Thị Vải, dự án cầu Phước An - công trình kết nối khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (TPHCM) với cao tốc Bến Lức - Long Thành (Đồng Nai) cũng đang tăng tốc. Đại diện Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam, đơn vị thi công chính, cho biết, nhiều hạng mục quan trọng, đặc biệt là phần trụ cầu, đã vượt tiến độ khoảng 6 tháng so với kế hoạch. Hàng trăm kỹ sư, công nhân làm việc xuyên Tết với quyết tâm rút ngắn thời gian hoàn thành.

Phấn đấu đưa công trình vào khai thác sớm

Tại nút giao An Phú (TPHCM) những ngày giáp tết, không khí thi công càng khẩn trương hơn bao giờ hết. Dù 2 hầm chui chính HC1-01 và HC1-02 đã được đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông nhưng công trường vẫn “đỏ đèn” ngày đêm. Các nhánh cầu N3, N4, N1.1 và N1.3 đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026 theo kế hoạch đề ra.

Kỹ sư Trần Văn Chương, phụ trách thi công nhánh cầu N3, chia sẻ, đây là cái tết thứ hai anh cùng đồng nghiệp đón tại công trường. “Nhớ nhà nhưng ai cũng xác định đây là công trình trọng điểm của thành phố. Khi thấy xe cộ lưu thông thuận lợi hơn sau khi hầm chui đưa vào sử dụng, anh em càng có thêm động lực để tiếp tục cố gắng” anh nói.

Giữa không khí tết đến rất gần, những bữa cơm tất niên giản dị tại lán trại, những ca trực giao thừa bên công trường trở thành kỷ niệm đặc biệt của người lao động. Mùa xuân trên công trường vì thế không chỉ là nhịp thi công hối hả, mà còn là mùa của niềm tin và trách nhiệm, khi từng mét cầu, mét đường hoàn thiện sẽ góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng, mở ra không gian phát triển mới cho TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

QUỐC HÙNG