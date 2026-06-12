Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu

Chiều 12-6, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 tuổi, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2026).

Đoàn đã đến thăm, chúc thọ cụ Nguyễn Viết Cường (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây), đảng viên 70 năm tuổi Đảng. Trước đây, cụ Nguyễn Viết Cường công tác tại Xí nghiệp Liên hiệp Ba Son.

Đồng chí Trần Văn Tuấn trao quà của lãnh đạo thành phố mừng thọ cụ Nguyễn Viết Cường

Đoàn cũng đến thăm cụ Hà Văn Diên (ngụ phường Gia Định) là đảng viên 44 năm tuổi Đảng, là người con duy nhất của liệt sĩ Hà Văn Miêng.

Cụ Hà Văn Diên tham gia cách mạng từ năm 1965. Sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cụ chuyển ngành về Đoàn văn công Khu Sài Gòn - Gia Định (nay là Đoàn văn công TPHCM), sau đó công tác tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và nghỉ hưu năm 1993. Cụ được Nhà nước phong tặng Huân chương Chiến thắng hạng Nhất và Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.

Tiếp đó, đoàn đến thăm cụ Lương Thị Cúc (ngụ phường Bình Quới), đảng viên 65 năm tuổi Đảng, từng tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 1949 đến năm 1954, sau đó tập kết ra Bắc và tiếp tục tham gia kháng chiến chống Mỹ. Cụ được Nhà nước phong tặng Huân chương chiến thắng hạng Ba và Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì. Cụ tham gia công tác tại địa phương với vai trò Chủ tịch Hội người cao tuổi phường gần 20 năm.

Đồng chí Trần Văn Tuấn hỏi thăm sức khỏe cụ Lương Thị Cúc

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trần Văn Tuấn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các cụ và gia đình. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM bày tỏ sự trân trọng, tri ân đối với những đóng góp của các cụ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước, cũng như trong công tác tại địa phương. Đồng chí kính chúc các cụ luôn sống vui, sống khỏe và tiếp tục điểm tựa tinh thần cho gia đình và địa phương.

Đoàn lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo địa phương trao quà chúc thọ cụ Lương Thị Cúc

* Cùng ngày, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu: cụ Dương Thị Xuân (ngụ xã Bình Lợi, được Nhà nước trao tặng Huy chương kháng chiến chống Mỹ), cụ Nguyễn Thị Mười (ngụ xã Tân Nhựt, là đảng viên 45 năm tuổi Đảng) và cụ Đỗ Văn Truyện (ngụ xã Hưng Long, là thương binh hạng 3/4).

Đoàn công tác trao quà chúc thọ của TPHCM đến cụ Dương Thị Xuân

Đồng chí Trần Văn Bảy thăm, chúc thọ cụ Nguyễn Thị Mười

Tại mỗi nơi đến thăm, đồng chí Trần Văn Bảy ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, cống hiến của các cụ đối với địa phương, đất nước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM chúc các cụ luôn mạnh khỏe, an vui, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tấm gương sáng để con cháu noi theo, góp phần gìn giữ và bồi đắp những giá trị văn hóa của gia đình, cộng đồng.

THU HOÀI - CẨM TUYẾT