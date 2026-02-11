Lãnh đạo TPHCM thăm, tặng quà tết tại tỉnh Cà Mau

Sáng 11-2, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông dẫn đầu đoàn công tác TPHCM đến thăm, tặng quà tết cho gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, con nuôi đồn biên phòng, các cháu trong chương trình “Nâng bước em tới trường” tại tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Đặng Minh Thông cùng đoàn công tác chúc tết lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau

Tham gia đoàn có các đồng chí: Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Công Tâm, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Đặng Minh Thông chúc tết và tặng quà đến Bí thư tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải và lãnh đạo tỉnh Cà Mau

Về phía tỉnh Cà Mau, tiếp đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau; Hồ Thành Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; cùng lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Cà Mau.

Đoàn công tác TPHCM đến dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Bác Hồ (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau)

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, rất vui khi đoàn công tác của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến thăm, chúc tết; đồng thời trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm mà lãnh đạo TPHCM dành cho tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Đặng Minh Thông cùng đồng chí Hồ Thành Thuỷ trao tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Lương Thế Trân

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, thời gian qua TPHCM đã hỗ trợ rất nhiều cho tỉnh Cà Mau trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như công tác an sinh xã hội, trong đó, có chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh. Bên cạnh đó, TPHCM và tỉnh Cà Mau đã ký kết hợp tác nhiều lĩnh vực. Tới đây, lãnh đạo tỉnh Cà Mau và TPHCM sẽ ngồi lại để đánh giá hiệu quả hợp tác trong thời gian vừa qua và mở ra cho những năm tiếp theo.

Đồng chí Đặng Minh Thông trao quà tết đến tận hộ dân, gia đình chính sách trên địa bàn xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau

Đại diện lãnh đạo TPHCM, đồng chí Đặng Minh Thông cho biết, rất vinh dự khi đến tỉnh Cà Mau chúc tết nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Đồng thời, trân trọng cảm ơn những tình cảm mà lãnh đạo tỉnh Cà Mau dành do TPHCM. Đồng chí Đặng Minh Thông cũng nhấn mạnh, giữa TPHCM và tỉnh Cà Mau có mối quan hệ sâu sắc, TPHCM luôn đồng hành cùng với tỉnh Cà Mau phát triển. Những đề nghị của tỉnh Cà Mau, TPHCM ghi nhận và phối hợp làm quyết liệt. Đồng chí Đặng Minh Thông gửi lời cảm ơn lãnh đạo chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau, chúc năm mới hạnh phúc, thành công.

Dịp này, TPHCM ủng hộ tỉnh Cà Mau 500 triệu đồng, trong đó Quỹ Vì người nghèo TPHCM ủng hộ 400 triệu đồng và Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì Tuyến đầu Tổ quốc TPHCM ủng hộ 100 triệu đồng.

Đại diện đoàn công tác TPHCM tặng quà cho các em thuộc đối tượng con nuôi đồn biên phòng, Nâng bước em tới trường

Khi đến dự và phát biểu tại Chương trình an sinh xã hội và tặng quà tết con nuôi đồn biên phòng, các cháu của Chương trình “Nâng bước em đến trường” tại xã Lương Thế Trân (tỉnh Cà Mau), đồng chí Đặng Minh Thông nhấn mạnh, TPHCM luôn xem công tác an sinh xã hội là trách nhiệm và tình cảm của mình đối với nhân dân cả nước. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng sự chia sẻ, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM; mong góp thêm một chút ấm áp để bà con, cán bộ chiến sĩ và các cháu đón một mùa xuân đủ đầy hơn.

“Chúng tôi thấu hiểu rằng vẫn còn nhiều gia đình khó khăn, nhiều cán bộ chiến sĩ ngày đêm canh giữ nơi biên cương, hải đảo, nhiều em nhỏ vượt lên hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng những ước mơ. Chính sự bền bỉ, ý chí và tinh thần vượt khó của bà con, của các đồng chí và các cháu là điều đáng trân trọng, là niềm tin để chúng ta cùng hướng đến tương lai tốt đẹp hơn”, đồng chí Đặng Minh Thông ghi nhận.

Tại xã Lương Thế Trân, lãnh đạo TPHCM trao 80 phần quà cho gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; 20 phần quà cho cán bộ, chiến sĩ (mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng, gồm: 1,2 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 300 ngàn đồng). Đồng thời, trao 25 phần quà cho con nuôi đồn biên phòng, các em trong chương trình “Nâng bước em tới trường” (mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng gồm: 1,7 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 300 ngàn đồng).

