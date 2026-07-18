Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 18-7, đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực (ngụ phường Phú Lợi). Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của Mẹ và gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc kính chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui, sống thọ cùng con cháu.

Mẹ Nguyễn Thị Rực năm nay 93 tuổi. Gia đình Mẹ từng là cơ sở cách mạng kiên trung, đào hầm nuôi giấu cán bộ, đóng góp lương thực, thực phẩm, thuốc men… phục vụ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi sức khỏe Mẹ Nguyễn Thị Rực. Ảnh: VIỆT DŨNG

Mẹ có chồng là liệt sĩ Lê Văn Đực và con trai là liệt sĩ Lê Văn Rạng. Năm 2014, Mẹ Nguyễn Thị Rực được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Cùng ngày, đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tư (86 tuổi, ngụ phường Thuận An). Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống hàng ngày của Mẹ; bày tỏ sự trân trọng, tri ân trước những mất mát, hy sinh của mẹ và gia đình cho độc lập, tự do của dân tộc.

Mẹ Trần Thị Tư có 5 người con. Chồng mẹ là liệt sĩ Lê Văn Trung, hy sinh năm 1968; con trai mẹ là liệt sĩ Trần Văn Cảnh, hy sinh tại chiến trường Campuchia. Năm 2015, mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trò chuyện cùng m ẹ Trần Thị Tư. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng ngày, đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đay tại phường Bà Rịa. Mẹ năm nay 89 tuổi, đang sống cùng gia đình người con trai út.

Mẹ có 5 người con. Chồng và một người con trai của Mẹ là liệt sĩ, hiện nay chưa tìm thấy hài cốt; một người con trai là thương binh đã qua đời.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi sức khỏe Mẹ Bùi Thị Đay

Ân cần thăm hỏi sức khỏe Mẹ Bùi Thị Đay, đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của Mẹ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí kính chúc mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui, sống thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trò chuyện với Mẹ Bùi Thị Đay

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, chăm lo người có công, gia đình chính sách là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, thể hiện truyền thống nghĩa tình, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM. Thành phố tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các nguồn lực để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công và các gia đình chính sách.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể địa phương tiếp tục thường xuyên thăm hỏi, quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống, sức khỏe của các Mẹ Việt Nam Anh hùng; để các mẹ luôn sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

THU HOÀI - TRÚC GIANG