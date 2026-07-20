Lãnh đạo TPHCM thăm, tri ân các gia đình chính sách tiêu biểu

Chiều 20-7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Đoàn đã đến thăm ông Nguyễn Phú Thọ (sinh năm 1944), thương binh hạng 2/4, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hiện cư trú tại phường Vườn Lài; ông Ngô Văn Nhì (sinh năm 1944), người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, ngụ phường Diên Hồng; ông Nguyễn Văn Bạch (sinh năm 1937), thương binh hạng 4/4, cư trú tại phường Hòa Hưng.

Đoàn đến thăm ông Nguyễn Phú Thọ, thương binh hạng 2/4, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hiện cư trú tại phường Vườn Lài. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại mỗi nơi đến thăm, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các thương binh, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Bí thư Thành ủy khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn trân trọng, biết ơn và dành sự quan tâm đặc biệt đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết ân cần hỏi thăm sức khỏe ông Ngô Văn Nhì, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, ngụ phường Diên Hồng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết chúc các cụ luôn mạnh khỏe, sống vui, sống thọ bên con cháu, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống gia đình.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết thăm hỏi ông Nguyễn Văn Bạch, thương binh hạng 4/4, cư trú tại phường Hòa Hưng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, các gia đình bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với Đảng bộ, chính quyền TPHCM đã luôn chăm lo, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa. Đồng thời, các gia đình tin tưởng và kỳ vọng tập thể lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục đưa TPHCM phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

CẨM NƯƠNG