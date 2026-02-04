Đoàn công tác Thường trực Thành ủy TPHCM thăm, chúc tết nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Đoàn công tác Thường trực Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại TP Hà Nội.

Ngày 4-2, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đoàn công tác Thường trực Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; dâng hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã từ trần.

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Tại TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác đến thăm, chúc tết gia đình cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, gia đình cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và gia đình cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đoàn công tác Thường trực Thành ủy TPHCM thăm, chúc tết gia đình cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

﻿Ảnh: L.AN

Đoàn công tác đã thắp hương, thành kính tưởng nhớ những công lao đóng góp to lớn; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bậc tiền bối đã có nhiều cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, chúc sức khỏe đến thân nhân gia đình các đồng chí: cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đoàn công tác Thường trực Thành ủy TPHCM thăm, chúc tết đồng chí Phạm Thế Duyệt. Ảnh: L.AN

Cùng ngày, đoàn công tác đến thăm và chúc tết đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; thăm và chúc tết đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương.

Đoàn công tác Thường trực Thành ủy TPHCM thăm, chúc tết đồng chí Nguyễn Khoa Điềm. Ảnh: L.AN

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc đến các đồng chí cùng gia đình năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, đón xuân an lành và ấm áp.

Cũng trong chuyến công tác, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác Thường trực Thành ủy TPHCM cũng đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp đoàn.

Đoàn công tác Thường trực Thành ủy TPHCM đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: DUY LIÊM

Tại buổi thăm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã thông tin những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn TPHCM trong năm qua. Đồng thời, nhấn mạnh sự phối hợp công tác giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với TPHCM không ngừng được củng cố, tăng cường một cách toàn diện, đồng bộ và ngày càng hiệu quả.

Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời tăng cường hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Đoàn công tác Thường trực Thành ủy TPHCM đến thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: DUY LIÊM

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng, giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

VĂN MINH