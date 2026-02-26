VIFC - HCMC mở cánh cửa hút dòng vốn tỷ USD

Mới đi vào hoạt động một thời gian ngắn nhưng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC - HCMC) đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Cam kết rót nhiều tỷ USD

Đầu tháng 2, trong khuôn khổ Triển lãm Hàng không quốc tế Singapore 2026, VIFC - HCMC và Hãng hàng không Vietjet đã công bố thành lập Trung tâm Tài chính hàng không châu Á - Thái Bình Dương, trực thuộc VIFC - HCMC. Ngay sau công bố thành lập, trung tâm ghi nhận cam kết đầu tư hơn 6,1 tỷ USD thông qua loạt thỏa thuận giữa Vietjet và các đối tác quốc tế.

Trước đó, VIFC - HCMC đã hình thành Trung tâm Tài chính hàng hải, phục vụ tài trợ thương mại và logistics với cam kết đồng hành của những tập đoàn vận tải tàu biển lớn. Ngoài ra, VIFC - HCMC đã huy động 2 tỷ USD cho các chương trình hạ tầng dữ liệu đô thị thông minh và tài chính phục vụ phát triển TPHCM, thông qua thỏa thuận hợp tác của Tập đoàn công nghệ G42 (UAE) và liên doanh các nhà đầu tư trong nước.

Đại diện Airbus và Boeing nhận chứng nhận Thành viên chiến lược danh dự của VIFC - HCMC

Cùng đó, VIFC - HCMC đã hình thành Quỹ đầu tư cho nền kinh tế On-chain, với vốn cam kết 1 tỷ USD, tập trung vào blockchain, token hóa tài sản và các mô hình tài chính số thế hệ mới. Đây là kết quả từ thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa VIFC - HCMC với liên doanh VinaCapital và Liên minh kinh tế On-chain toàn cầu, nhằm nghiên cứu và vận hành quỹ đầu tư tài sản số TPHCM.

Tín hiệu mừng liên tiếp đến khi ông Rich McClellan, Giám đốc điều hành Cơ quan điều hành VIFC - HCMC, cho biết, vài tuần qua đã có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia đầu tư vào Việt Nam thông qua VIFC - HCMC.

Chẳng hạn, Vantage Point Management, một trong những công ty quản lý tài sản lên tới hàng tỷ USD của Singapore và Australia, đã chia sẻ tham vọng huy động tới 10 tỷ USD từ các nhà đầu tư, tổ chức toàn cầu phân bổ vào một số lĩnh vực như cơ sở hạ tầng và tài sản thực. Các thành viên sáng lập và chiến lược của VIFC - HCMC cũng cam kết đồng hành và thu hút các nhà đầu tư quốc tế.

Xây niềm tin, tạo cơ chế hút “đại bàng”

Để có thể thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư, định chế tài chính lớn trên thế giới đến với VIFC - HCMC, cơ chế chính sách thuận lợi, thông thoáng là yếu tố quan trọng tiên quyết. Theo đó, Nghị quyết 222 về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam do Quốc hội ban hành cùng 8 nghị định của Chính phủ để triển khai nghị quyết đã có những ưu đãi rất lớn.

Các chuyên gia kinh tế nhận xét, các chính sách của Việt Nam có nhiều ưu điểm vượt trội so với các trung tâm tài chính quốc tế khác, chẳng hạn miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của các chuyên gia, nhà khoa học, người có trình độ chuyên môn cao làm việc tại Trung tâm Tài chính quốc tế. Nếu so với một số trung tâm tài chính trong khu vực thì đây là những lợi thế cạnh tranh của Việt Nam, tạo sức hút cho “đại bàng” đến làm tổ.

Theo PGS-TS Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn, Việt Nam đang trong kỷ nguyên mới tăng tốc phát triển, Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ đồng hành với các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Bên cạnh các chính sách vượt trội, Việt Nam cần xây dựng một hệ sinh thái xung quanh VIFC - HCMC để nhà đầu tư thấy được những cơ hội đầu tư, những chính sách thuận lợi của Việt Nam. Đặc biệt, việc sớm hình thành khu thương mại tự do Cái Mép Hạ sẽ là một trong những bước cộng hưởng quan trọng cho VIFC - HCMC.

Đồng tình với nhận định này, TS Nguyễn Trí Hiếu (chuyên gia kinh tế) nói, các nhà đầu tư nước ngoài không chỉ nhìn cách vận hành của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam mà còn nhìn tổng thể bức tranh đầu tư trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Vì thế, ngoài những đột phá về quy định, cơ chế trong Trung tâm Tài chính quốc tế thì “vùng ngoài” trung tâm cũng cần có những thay đổi phù hợp với thông lệ quốc tế nhiều hơn.

* Ông RICH MCCLELLAN Giám đốc điều hành Cơ quan điều hành VIFC - HCMC: Tiếp tục tập trung vào 4 nội dung chính Trong thời gian tới, Cơ quan điều hành VIFC - HCMC sẽ tiếp tục tập trung vào 4 nội dung chính. Đầu tiên là sự rõ ràng trong vận hành, VIFC - HCMC sẽ vận hành một cơ quan điều hành chuyên nghiệp, minh bạch và theo cơ chế một cửa. Thứ hai, ưu tiên các hoạt động thí điểm chất lượng cao trong các lĩnh vực như tài chính thương mại và chuỗi cung ứng, tài chính xanh… Thứ ba, tích cực hợp tác với các ngân hàng, quỹ đầu tư và các tổ chức thị trường toàn cầu nhằm giúp thị trường tài chính của Việt Nam ngày càng kết nối sâu rộng, tương thích và đáng tin cậy. Cuối cùng, tập trung thu hút, giữ chân và trao quyền cho nguồn nhân lực hàng đầu của Việt Nam và quốc tế.

THANH DUNG