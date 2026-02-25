Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết doanh nghiệp đầu năm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại buổi thăm, chúc tết Công ty Nutifood Bình Dương. Ảnh: MAI HOA

Tại Công ty Nutifood Bình Dương (KCN Mỹ Phước, phường Bến Cát), ông Lê Nguyên Hòa, Phó Chủ tịch HĐQT công ty cho biết, sau 25 năm hình thành và phát triển, Nutifood hiện có 6 nhà máy tại ba miền trong nước và hai nhà máy tại Thụy Điển, Úc để cung ứng nguyên liệu phục vụ thị trường Việt Nam. Ông Hòa bày tỏ vinh dự khi Công ty được TPHCM biểu dương là một trong 50 doanh nghiệp tiêu biểu của TPHCM...

Nutifood hiện có khoảng 2.000 lao động. Năm 2025, doanh thu đạt 14.225 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 1.463 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà thăm, chúc tết 2 doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Mỹ Phước và Mỹ Phước 3, TPHCM. Clip: MAI HOA

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Nutifood bày tỏ cảm động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố; đồng thời kiến nghị xem xét việc triển khai một số quy định mới liên quan Nghị định 46 và Nghị quyết 66 để phù hợp thực tế sản xuất, tránh đình trệ nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Doanh nghiệp cũng phản ánh việc gia hạn chứng nhận GMP (thực hành sản xuất tốt) đã nộp hồ sơ từ tháng 11-2025 nhưng chưa được giải quyết, ảnh hưởng đến xuất khẩu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà ghi nhận những đóng góp của Nutifood đối với sự phát triển chung của thành phố, đồng thời đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp xử lý, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo thẩm quyền.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2026 thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, giữ vai trò then chốt. Thành phố cam kết hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà thăm nhà máy lốp Kumho Việt Nam. Ảnh: MAI HOA

Cùng ngày, đoàn công tác đến thăm, chúc tết Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam (KCN Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa). Ông Kim Hyun Ho, Tổng Giám đốc phụ trách khu vực châu Á cho biết, Kumho đã đầu tư tại Việt Nam 18 năm, hiện có 1.496 lao động. Nhà máy sản xuất lốp ô tô có tổng vốn đầu tư 14.893 tỷ đồng (tương đương 745,96 triệu USD), công suất 16,2 triệu lốp/năm. Năm 2025, doanh nghiệp đạt tổng tài sản 14.018 tỷ đồng, doanh thu 10.366 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 946 tỷ đồng.

Ông Kim Hyun Ho chia sẻ doanh nghiệp đang chịu tác động từ căng thẳng thương mại quốc tế, đặc biệt mức thuế 25% đối với hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Doanh nghiệp mong được chính quyền hỗ trợ thông tin, tạo điều kiện tối đa trong giai đoạn 50 ngày tạm thời chưa áp dụng mức thuế 25%; đồng thời góp ý việc chậm cấp giấy phép lao động có thể làm lỡ cơ hội kinh doanh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà thăm, chúc tết Công ty Lốp Kumho Việt Nam. Ảnh: MAI HOA

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đánh giá cao sự gắn bó lâu dài của Công ty Lốp Kumho với thành phố, khẳng định TPHCM chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị phục vụ doanh nghiệp và người dân. Thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, lắng nghe và xử lý cụ thể từng kiến nghị, đồng hành cùng doanh nghiệp trong bối cảnh mới.

MAI HOA