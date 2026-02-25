Kinh tế

Xử nghiêm tình trạng tăng giá, "chặt chém" tại các lễ hội, điểm du lịch

Bộ Công thương đề nghị lực lượng chức năng tại các địa phương ngăn ngừa nguy cơ “chặt chém”, tăng giá, ép giá tại các lễ hội đầu năm 2026.

Chiều tối 25-2, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, lãnh đạo cục vừa ký công văn đề nghị các sở công thương trên cả nước tổ chức đợt kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp lễ hội đầu năm Bính Ngọ 2026.

Theo Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, sau Tết Nguyên đán, nhiều địa phương đang bước vào cao điểm lễ hội. Lượng người đi lễ, tham quan, du lịch tăng cao. Công tác quản lý thị trường cần được siết chặt, nhất là tại khu vực lễ hội, đền chùa, danh lam thắng cảnh, điểm du lịch tập trung đông du khách.

IMG_6345.jpeg
Lực lượng chức năng mở đợt kiểm tra ngăn chặn tình trạng tăng giá bất hợp lý tại các địa điểm du lịch, lễ hội. Ảnh: DMS

Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước đề nghị nắm chắc diễn biến cung cầu, giá cả. Lực lượng quản lý thị trường phải kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa. Các mặt hàng và dịch vụ trọng tâm kiểm tra gồm: thực phẩm, đồ uống, đặc sản địa phương, quà lưu niệm, đồ chơi trẻ em, dịch vụ phục vụ lễ hội.

Đồng thời đề nghị xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, ép giá trái quy định; không để xảy ra tình trạng “chặt chém” gây bức xúc dư luận.

Cục cũng đề nghị các địa phương tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm, báo cáo về cục trước ngày 15-3 để báo cáo lãnh đạo Bộ Công thương.

PHÚC VĂN

