Lập tổ công tác phát hiện, ứng phó với UAV tại các sân bay

Ngày 14-8, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đang phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) hướng tới thành lập tổ công tác phát hiện, ứng phó với phương tiện bay không người lái (UAV) tại các sân bay trên cả nước.

Tổ công tác được trang bị các thiết bị hiện đại nhằm rút ngắn thời gian từ khi phát hiện UAV đến khi đưa ra quyết định xử lý, từ đó giảm thiểu thời gian phải dừng hoặc hạn chế hoạt động bay. Tổ công tác có trách nhiệm phối hợp nhanh với chính quyền và công an địa phương để xử lý tình huống.

Đài kiểm soát không lưu sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: V. HÙNG

Hiện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đang nghiên cứu trang bị các phương tiện, thiết bị phục vụ việc phát hiện UAV từ sớm. Bên cạnh giải pháp công nghệ, các cơ quan chức năng tập trung nâng cao nhận thức của người dân và xây dựng chế tài đủ mạnh để ngăn chặn hành vi vi phạm.

Cục Hàng không Việt Nam đưa ra khuyến cáo các tổ chức, cá nhân sử dụng UAV đúng quy định để bảo đảm an toàn hàng không.

Theo quy định hiện hành, các tổ chức, cá nhân sở hữu và sử dụng UAV phải thực hiện đăng ký phương tiện, xin cấp phép bay. Việc đã đăng ký UAV không đồng nghĩa với việc được phép bay, UAV chỉ được hoạt động khi có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền và phải tuân thủ đúng phạm vi, khu vực, thời gian, độ cao ghi trong giấy phép.

Đối với hành vi điều khiển UAV xâm nhập khu vực cấm bay hoặc khu vực hạn chế bay của cảng hàng không, sân bay, người vi phạm có thể phải chịu đồng thời trách nhiệm hành chính, dân sự hoặc hình sự tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả gây ra.

Theo Điều 8 tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu phương tiện, đình chỉ hoạt động bay và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Trường hợp hành vi gây cản trở hoạt động bay hoặc uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường không theo Điều 278 Bộ luật Hình sự, với các mức hình phạt từ phạt tiền, cải tạo không giam giữ đến phạt tù.

MINH ANH