Từ mảnh giấy trong lọ thủy tinh, xác định danh tính một liệt sĩ ở Quảng Trị

Một trong 5 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị, đã được xác định danh tính nhờ thông tin trên mảnh giấy chôn cùng trong lọ thủy tinh.

Một trong số các lọ thủy tinh chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ ở thôn Cựp Cuôi có tên Nguyễn Văn Vượng

Chiều 13-8, thông tin từ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 cho biết, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã có kết quả giám định di vật chôn cất cùng 5 hài cốt liệt sĩ được đơn vị phát hiện, quy tập hồi cuối tháng 7 vừa qua tại thôn Cựp Cuôi.

Một trong số các lọ thủy tinh chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ ở thôn Cựp Cuôi có tên Nguyễn Văn Vượng

Theo đó, đối chiếu kết quả của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị giám định di vật trong 5 lọ thủy tinh chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ nói trên với thông tin, hồ sơ lưu trữ tại Trung tâm tư vấn và trợ giúp pháp lý gia đình liệt sĩ Việt Nam.

Cơ quan chức năng xác định mẫu giấy trong lọ thủy tinh của hài cốt liệt sĩ số 4 có thông tin: Liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1946; Cấp bậc Binh nhất; Nhập ngũ tháng 5-1970; Đơn vị Đại đội 3, Tiểu đoàn 25, Binh trạm 27, Đoàn 559. Hy sinh ngày 26-12-1970; Nguyên quán Triều Dương, Quốc Trị, Tiên Lữ, Hải Hưng.

Từ những thông tin nêu trên, Đoàn KT-QP 337 mong muốn các cơ quan chức năng, cựu chiến binh từng chiến đấu, công tác ở đơn vị Đại đội 3, Tiểu đoàn 25, Binh trạm 27, Đoàn 559 trên chiến trường Quảng Trị cung cấp, liên hệ để xác định thông tin danh tính 4 hài cốt liệt sĩ còn lại.

Thông tin về liệt sĩ Nguyễn Văn Vượng xin báo về Trung tá Phan Đình Phi, Đội trưởng đội Quy tập Hài cốt liệt sĩ Đoàn KT- QP 337 (Số điện thoại: 0961.889.797).

ĐỨC NGHĨA - VĂN THẮNG