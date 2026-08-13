TPHCM sẵn sàng phương án triển khai Luật Phát triển đô thị

TPHCM chủ động chuẩn bị kế hoạch, rà soát các văn bản dự kiến ban hành nhằm sẵn sàng tổ chức thực hiện sau khi Luật Phát triển đô thị được thông qua và có hiệu lực.

Chiều 13-8, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, đại diện Sở Tư pháp TPHCM cho biết, sở đã hoàn thành dự thảo kế hoạch tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị và danh mục các văn bản quy phạm pháp luật dự kiến cần xây dựng, trình UBND TPHCM xem xét.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi chủ trì họp báo

Theo đại diện Sở Tư pháp, các nội dung trên mới là bước chuẩn bị, sở sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh theo nội dung luật được Quốc hội thông qua và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Dự thảo kế hoạch tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ: tuyên truyền, phổ biến luật; rà soát, xây dựng các văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc và phối hợp giữa các sở ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đại diện Sở Tư pháp TPHCM thông tin tại họp báo

Nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM đối với việc xây dựng các văn bản có nội dung mới, chưa có tiền lệ, Sở Tư pháp đã nghiên cứu Đề án “Triển khai mô hình xây dựng pháp luật theo hình thức tập trung tại TPHCM”.

Theo đề xuất, tổ công tác do lãnh đạo HĐND hoặc UBND TPHCM làm tổ trưởng, Sở Tư pháp là cơ quan thường trực, thành viên gồm đại diện các ban HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các sở, ban, ngành liên quan. Tổ công tác có nhiệm vụ điều phối, theo dõi tiến độ và phối hợp tháo gỡ khó khăn trong quá trình xây dựng, thẩm định và hoàn thiện các dự thảo văn bản.

Các văn bản dự kiến được phân thành 4 nhóm lĩnh vực: quy hoạch, tài nguyên, phát triển đô thị, môi trường và liên kết vùng; kinh tế, tài chính, ngân sách, đầu tư, khoa học - công nghệ; văn hóa - xã hội và an sinh xã hội; công vụ, tổ chức bộ máy, thủ tục hành chính và phát triển nguồn nhân lực.

Sở Tư pháp đang phối hợp các sở, ngành nghiên cứu, chuẩn bị dự thảo từ sớm và xác định thứ tự ưu tiên. Việc hoàn thiện, trình ban hành chỉ thực hiện sau khi Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua.

Theo chương trình kỳ họp, Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua dự thảo Luật Phát triển đô thị vào ngày 24-8.

MẠNH THẮNG