Nhiều hoạt động chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn

Chương trình thiết thực hướng đến kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2026).
Đại diện các đơn vị đã trao tặng 100 phần quà và 100 chiếc xe đạp đến các em học sinh là con em đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Tổng giá trị phần quà là hơn 200 triệu đồng do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tại TPHCM và các địa phương đóng góp.
Trước đó, đoàn lãnh đạo A02 và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long, UBND xã Ngãi Tứ (tỉnh Vĩnh Long) trao tặng 100 phần quà và 100 chiếc xe đạp (trị giá 200 triệu đồng) đến các em học sinh đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.