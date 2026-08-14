Xã hội

Nhiều hoạt động chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn

SGGPO

Sáng 14-8, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an (A02), phối hợp với Công an TP Cần Thơ, nhà tài trợ và UBND xã An Ninh, TP Cần Thơ tổ chức tặng quà, hỗ trợ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại diện đơn vị tài trợ trao xe đạp đến chính quyền xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long
Đại diện đơn vị tài trợ trao xe đạp đến chính quyền xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long

Chương trình thiết thực hướng đến kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2026).

Đại diện các đơn vị đã trao tặng 100 phần quà và 100 chiếc xe đạp đến các em học sinh là con em đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tổng giá trị phần quà là hơn 200 triệu đồng do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tại TPHCM và các địa phương đóng góp.

Trước đó, đoàn lãnh đạo A02 và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long, UBND xã Ngãi Tứ (tỉnh Vĩnh Long) trao tặng 100 phần quà và 100 chiếc xe đạp (trị giá 200 triệu đồng) đến các em học sinh đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.

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Đại diện lãnh đạo A02 trao quà đến Sư cả ngôi chùa Khmer trên địa bàn xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long
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Đại diện đơn vị, doanh nghiệp tài trợ tặng xe đạp các em học sinh tại xã An Ninh, TP Cần Thơ
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Các em học sinh nhận xe đạp mới
HOÀI NAM

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TP Cần Thơ Vĩnh Long học sinh xe đạp xã Ngãi Tứ A02 chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn đồng bào Khmer

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