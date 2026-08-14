Tránh "gom cơ học" khi hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

Cho ý kiến về việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình tổng thể giai đoạn 2026-2035, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tránh tình trạng "gom cơ học", đồng thời đề xuất trao quyền cho HĐND cấp tỉnh chủ động điều hòa, chuyển đổi nguồn vốn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến điều hành phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: CẨM HÀ

Sáng 14-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp cho ý kiến về việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; giáo dục và đào tạo; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển vùng dân tộc thiểu số; chăm sóc sức khỏe thành một chương trình tổng thể giai đoạn 2026-2035.

Riêng chương trình quốc gia về phòng, chống ma túy được giữ độc lập do tính chất đặc thù về an ninh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: CẨM HÀ

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết việc hợp nhất nhằm khắc phục tình trạng dàn trải, nhiều đầu mối quản lý, văn bản cồng kềnh và chồng chéo về đối tượng, địa bàn, nhiệm vụ. Đến hết năm 2025, giải ngân ngân sách trung ương của các chương trình đạt 76,8%.

Báo cáo thẩm tra sơ bộ, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn cơ bản nhất trí với sự cần thiết tích hợp các chương trình để tinh gọn đầu mối, đẩy nhanh giải ngân. Ông cũng đề nghị cần có quy định chuyển tiếp để các dự án đang triển khai trong năm 2026 và kế hoạch năm 2027 không bị gián đoạn.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn. Ảnh: CẨM HÀ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ đồng tình với định hướng hợp nhất nhưng cảnh báo, nếu bên dưới vẫn tồn tại các ban quản lý riêng của từng bộ thì có thể sẽ dẫn đến tình trạng “gom cơ học” và thủ tục hành chính vẫn lòng vòng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành lập một văn phòng điều phối chung ở cấp Trung ương, làm đầu mối “một cửa” cho các địa phương; đồng thời tích hợp, chuẩn hóa bộ tiêu chí đánh giá đầu ra.

Theo Chủ tịch Quốc hội, công tác quản trị, giám sát cần dựa trên hệ thống dữ liệu số hóa, áp dụng quản lý rủi ro và giám sát theo thời gian thực. Kết quả giải ngân, mức độ hoàn thành chỉ tiêu cần được cập nhật liên tục để kịp thời điều chuyển vốn từ nơi thực hiện chậm, kém hiệu quả sang địa phương làm tốt.

Đại biểu dự họp. Ảnh: CẨM HÀ

Đặc biệt, theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương kiểm tra”, nghị quyết của Quốc hội cần quy định rõ quyền hạn của HĐND cấp tỉnh trong việc chủ động điều hòa, chuyển đổi nguồn vốn giữa các dự án thành phần mà không phải trình bộ, ngành trung ương thẩm định lại.

Chủ tịch Quốc hội cũng phân tích, đối với lĩnh vực văn hóa, y tế cơ sở, không nên “ép cứng” tỷ lệ 75% vốn đầu tư và 25% kinh phí thường xuyên, do các lĩnh vực này có nhu cầu chi cho con người và vận hành cao.

Tổng nguồn lực dự kiến cho 4 chương trình giai đoạn 2026-2030 là 808.558 tỷ đồng (trong đó ngân sách trung ương là 345.000 tỷ đồng), chia thành 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm bao quát các lĩnh vực hạ tầng, kinh tế nông thôn, giáo dục, y tế, văn hóa, chính sách dân tộc, chuyển đổi số. (Theo Tờ trình của Chính phủ)

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ANH PHƯƠNG