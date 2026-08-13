Dự họp không đúng thành phần, Sở Y tế TP Cần Thơ bị phê bình

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên vừa có công văn chấn chỉnh việc chấp hành các quy định họp, hội

Ngày 13-8, thông tin từ UBND TP Cần Thơ cho biết, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên vừa có công văn chỉ đạo chấn chỉnh trách nhiệm trong tham dự, chuẩn bị và tham mưu nội dung các cuộc họp, hội nghị của các đơn vị trực thuộc.

Công văn nêu rõ, thời gian qua vẫn còn trường hợp chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc chuẩn bị nội dung, cử lãnh đạo tham dự và báo cáo, giải trình tại các cuộc họp, làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả xử lý công việc chung.

Cụ thể, tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ (ngày 8-8) về xem xét, cho ý kiến đối với nội dung do Sở Y tế tham mưu, trình Ban Thường vụ Thành ủy, Sở Y tế không cử lãnh đạo cấp sở tham dự, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan chủ trì tham mưu đối với nội dung thuộc phạm vi phụ trách.

Việc này ảnh hưởng đến yêu cầu trao đổi, báo cáo, giải trình và chất lượng xem xét, cho ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy. Từ đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nghiêm khắc phê bình Giám đốc Sở Y tế về việc chưa thực hiện nghiêm túc trách nhiệm trong tham dự cuộc họp.

Để chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong tham dự, tổ chức các cuộc họp, hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu, giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố và chủ tịch UBND xã, phường nghiêm túc rút kinh nghiệm chung trong tham dự các cuộc họp, hội nghị; thực hiện đúng thành phần, đúng thẩm quyền, chuẩn bị đầy đủ nội dung và bảo đảm người được cử tham dự có đủ năng lực, trách nhiệm để báo cáo, giải trình.

Bên cạnh đó, yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng cử người tham dự không đúng thành phần, không nắm được nội dung hoặc không bảo đảm yêu cầu báo cáo, giải trình, làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng xử lý công việc.

Cùng ngày, lãnh đạo Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, liên quan đến việc phê bình của Chủ tịch UBND thành phố, đơn vị đã nghiêm túc triển khai kiểm điểm rút kinh nghiệm; đồng thời cho biết sơ suất, thiếu sót trên xuất phát từ việc sở đang phải cùng lúc xử lý, giải quyết nhiều việc.

TUẤN QUANG