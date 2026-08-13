TPHCM khảo sát, gỡ vướng các dự án giao thông trọng điểm

Thường trực HĐND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc về vật liệu, mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm kết nối vùng.

Thường trực HĐND TPHCM khảo sát tuyến đường ven biển

TPHCM khảo sát, tháo gỡ vướng mắc các dự án giao thông trọng điểm. Thực hiện: NGUYỄN NAM - THÀNH HUY

Ngày 13-8, Thường trực HĐND TPHCM tổ chức khảo sát thực tế một số dự án đầu tư công chậm tiến độ và công trình giao thông trọng điểm kết nối vùng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, chủ trì buổi khảo sát.

Tại dự án cầu Phước An, công trình cấp đặc biệt kết nối khu vực Phú Mỹ (TPHCM) với Nhơn Trạch (Đồng Nai), tổng mức đầu tư 4.877 tỷ đồng, đang triển khai 5 gói thầu xây lắp.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông), gói thầu thi công cầu chính đạt khoảng 94,9% giá trị xây lắp; gói thầu phía TPHCM đạt khoảng 75%, trong khi các gói thầu phía Đồng Nai mới đạt 17,5% và 8,6%.

Biến động giá cát, đá và nhiên liệu đang ảnh hưởng đến tiến độ. Ban Giao thông phối hợp các đơn vị liên quan xử lý vướng mắc, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2027.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ trao đổi với Ban Giao thông dự án đường Bà Rịa - Châu Pha - Hắc Dịch qua sơ đồ. Ảnh: THÀNH HUY

Đoàn cũng khảo sát các dự án đường tỉnh 994, đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn từ Quốc lộ 56 đến nút giao Vũng Vằn, đường Bà Rịa - Châu Pha - Hắc Dịch và đường Láng Cát - Long Sơn.

Đường Bà Rịa - Châu Pha - Hắc Dịch nhìn từ trên cao. Ảnh: THÀNH HUY

Theo Ban Giao thông, nguồn cát, đất, đá phục vụ thi công chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Ban đã yêu cầu nhà thầu chủ động nguồn cung, trong đó có phương án nhập khẩu cát từ Campuchia. Một số dự án còn vướng hạ tầng kỹ thuật và mặt bằng, nhất là việc di dời hệ thống điện trung, hạ thế.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM cùng đoàn khảo sát tiến độ thi công dự án nâng cấp đường tỉnh 994 . Ảnh: THÀNH HUY

Đối với nhóm dự án kết nối khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, dự án đường 991B đạt khoảng 93% giá trị xây lắp; đường Long Sơn - Cái Mép đạt khoảng 81%, trong đó cầu Sông Rạng đạt khoảng 90%. Dự án ĐT992 (đường Hội Bài - Phước Tân) mới đạt khoảng 10% giá trị xây lắp.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ trao đổi với nhà thầu thi công dự án nâng cấp đường tỉnh 994. Ảnh: THÀNH HUY

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, một số hợp đồng ký từ năm 2020-2021 chịu tác động của biến động giá vật liệu nhưng chưa được điều chỉnh giá, gây khó khăn cho nhà thầu.

Dự án nâng cấp đường tỉnh 994. Ảnh: THÀNH HUY

Kết luận buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Văn Thọ yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư xác định rõ trách nhiệm, tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về vật liệu, giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Thường trực HĐND TPHCM yêu cầu khẩn trương hoàn tất thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Bà Rịa - Châu Pha (ĐT995B), bảo đảm đồng bộ mặt cắt ngang toàn tuyến; tập trung di dời hạ tầng kỹ thuật, bàn giao mặt bằng trong tháng 8 và 9-2026. Các đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30-8.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại cuộc họp sau khảo sát thực địa. Ảnh: THÀNH HUY

Sau ngày 2-9, Thường trực HĐND TPHCM sẽ tiếp tục làm việc, đánh giá kết quả thực hiện; những đơn vị làm tốt sẽ được biểu dương, trường hợp thiếu trách nhiệm, để dự án trì trệ kéo dài sẽ bị phê bình và xử lý.

THÀNH HUY - NGUYỄN NAM