Đồng chí Nguyễn Phước Lộc: Mở rộng chăm sóc sức khỏe gắn với chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội

Sáng 25-7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Bệnh viện Quân y 7A tổ chức Lễ xuất quân chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến dự.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc tặng cây xanh đến các y, bác sĩ. Ảnh: HOÀNG HÙNG



Chương trình nhằm kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc; góp phần chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân vùng căn cứ cách mạng.

Tại chương trình, Đại tá Tô Văn Vịnh, Phó Giám Đốc Bệnh viện Quân y 7A cho biết, ngay sau khi có chủ trương phối hợp thực hiện việc chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng, bệnh viện chủ động kết nối các địa phương; đồng thời chuẩn bị nhân sự, vật tư y tế... phục vụ công tác khám bệnh, tư vấn sức khỏe, đảm bảo mỗi người dân đến khám được tiếp đón tận tình, tư vấn rõ ràng, hướng dẫn cụ thể.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc tặng cây xanh đến lực lượng lên đường làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng, sáng 25-7. Ảnh: HOÀNG HÙNG



Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, việc khám sức khỏe toàn dân là thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo chuyển trạng thái từ chủ yếu khám chữa bệnh sang y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu; thông qua việc khám sức khỏe và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử gắn liền với mục tiêu không chỉ dừng lại ở quản lý bệnh tật mà là quản lý toàn diện sức khỏe người dân.

Đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Quân y 7A sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo trên và cụ thể hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Chính phủ đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 72 thông qua việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm miễn phí cho người dân.

Trên tinh thần đó, TPHCM là một trong những địa phương đầu tiên triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân.

Để thực hiện tốt, Sở Y tế Thành phố đã mời gọi sự hợp tác của tất cả các bệnh viện tuyến bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn, trong đó có Bệnh viện Quân y 7A.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trân trọng ghi nhận, đánh giá cao, cảm ơn sự nỗ lực, cộng đồng trách nhiệm của Bệnh viện Quân y 7A trong việc phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM triển khai khám sức khỏe tại các địa phương vùng căn cứ cách mạng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc tiễn đoàn công tác Bệnh viện 7A lên đường thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc khẳng định, việc lựa chọn dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ để ra quân chương trình này mang nhiều ý nghĩa, khẳng định vai trò, uy tín và thể hiện trách nhiệm, tình cảm đặc biệt của Quân đội nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân các vùng căn cứ cách mạng trên địa bàn thành phố.

Thông qua hoạt động, tiếp tục khẳng định Quân đội nhân dân Việt Nam là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Trong đó, lực lượng y tế quân đội đã góp phần bồi đắp sức mạnh của quân đội bằng sự gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc tiễn đoàn công tác Bệnh viện 7A lên đường thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng. Ảnh: HOÀNG HÙNG



Trước mắt, chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng được triển khai thí điểm tại 10 xã, phường; sau đó hoàn thiện, nâng chất và mở rộng phạm vi thực hiện, gắn với các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, trợ giúp xã hội, bảo trợ xã hội trên toàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã vùng căn cứ cách mạng phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Quân y 7A triển khai tốt các nội dung công tác.

Theo chương trình, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 7A và ngành y tế địa phương triển khai khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại 10 xã thuộc vùng căn cứ cách mạng, xã an toàn khu trên địa bàn TPHCM. Đối tượng tham gia chương trình là người dân tại các xã có căn cứ cách mạng, trong đó ưu tiên: Gia đình chính sách, người có công với cách mạng; thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ; người cao tuổi, người khuyết tật; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn; người mắc bệnh mãn tính, người ít có điều kiện chăm sóc sức khỏe định kỳ.

Dự kiến lịch khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí được tổ chức như sau:

THU HƯỜNG