Cả nước có gần 7,5 triệu người mắc virus viêm gan B và C

Viêm gan B và viêm gan C là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Trong đó, ung thư gan hiện là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam.

Ngày 23-7, Bộ Y tế tổ chức hội thảo khoa học về dự phòng viêm gan virus và hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh viêm gan virus năm 2026 (28-7).

Tại hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương thông tin, sau đại dịch Covid-19, nhiều bệnh truyền nhiễm như: HIV/AIDS, viêm gan virus, lao, sốt xuất huyết… vẫn là gánh nặng đối với nhiều quốc gia. Trong đó, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ nhiễm viêm gan B và viêm gan C cao trong khu vực.

Cả nước ước tính hiện có khoảng 6,5 triệu người mắc viêm gan B và gần 1 triệu người mắc viêm gan C. Đặc biệt, viêm gan B và viêm gan C là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Ung thư gan hiện là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam, gây gánh nặng lớn về bệnh tật và tử vong.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: MINH TRẦN

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh viêm gan virus năm 2026, Bộ Y tế lựa chọn chủ đề "Tăng tốc hành động loại trừ bệnh viêm gan virus và ngăn ngừa ung thư gan" nhằm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh các giải pháp dự phòng, phát hiện và điều trị nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, hướng tới mục tiêu loại trừ bệnh viêm gan virus vào năm 2030.

Nhiều chuyên gia y tế cảnh báo, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có gánh nặng ung thư gan cao trên thế giới. Tỷ lệ mắc ung thư gan theo tuổi của Việt Nam cao hơn rõ rệt so với mức trung bình toàn cầu và khu vực Đông Nam Á.

Nguyên nhân chủ yếu do nhiễm viêm gan virus, trong đó tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B trong cộng đồng khoảng 7,2%, còn virus viêm gan C từ 1-1,8%. Gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa đang nổi lên như một yếu tố nguy cơ mới, báo hiệu gánh nặng ung thư gan có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

NGUYỄN QUỐC