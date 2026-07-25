Em bé chào đời với một phần trái tim bên ngoài cơ thể

Không chỉ bị thoát vị tim cực kỳ hiếm gặp, bệnh nhi còn mắc nhiều dị tật tim bẩm sinh phối hợp, cần được phẫu thuật gấp.

Ngày 25-7, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết đã tiếp nhận bé sơ sinh có dị tật cực kỳ hiếm gặp: hở thành ngực - bụng và thoát vị một phần tim ra ngoài cơ thể.

Bé sơ sinh chào đời với một phần trái tim bên ngoài cơ thể. (Video: Bác sĩ cung cấp)

Theo đó, bé chào đời tại Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh với cân nặng 4kg, sinh đủ tháng. Sau sinh, bé li bì, rên, co kéo hô hấp và có khối hở thành ngực - bụng.

Phần tim thoát vị được che phủ và bảo vệ cẩn thận, hạn chế nguy cơ chấn thương, mất nhiệt và nhiễm khuẩn trong quá trình hồi sức. Sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Qua thăm khám và thực hiện cận lâm sàng, bác sĩ xác định bệnh nhi bị hở thành ngực - bụng, kèm thoát vị một phần thất trái của tim ra ngoài cơ thể. Cùng với đó, trẻ mắc nhiều dị tật tim bẩm sinh phối hợp, như: còn ống động mạch, thông liên thất, thiểu sản nhẹ cung động mạch chủ.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, ê-kíp đã tiến hành phẫu thuật đưa phần tim thoát vị trở lại bên trong cơ thể, khâu phục hồi thành bụng và tạo hình rốn cho bệnh nhi. Ca phẫu thuật thực hiện trong 1 giờ.

Theo BS-CKII Tạ Huy Cần, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, khi tim nằm ngoài cơ thể, cơ quan quan trọng này rất dễ bị chấn thương, mất nhiệt, nhiễm khuẩn và rối loạn huyết động.

Việc che phủ, bảo vệ tim ngay sau sinh, vận chuyển an toàn đến cơ sở điều trị chuyên sâu, phẫu thuật đúng thời điểm có ý nghĩa quyết định cơ hội sống của trẻ.

Sau thời gian chăm sóc tích cực, sức khỏe bệnh nhi dần ổn định, các chỉ số sinh tồn được duy trì tốt.

Theo y văn, thoát vị tim bẩm sinh (ectopia cordis) là một dị tật cực kỳ hiếm gặp, tỷ lệ chỉ khoảng 5,5–7,9 trường hợp trên một triệu trẻ sinh sống. Phần lớn bệnh nhi này kèm theo các dị tật phức tạp ở thành ngực, thành bụng và tim bẩm sinh, khiến tiên lượng rất nặng.

GIAO LINH