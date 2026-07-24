Vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong: Nạn nhân sẽ được phẫu thuật ghép da

Liên quan đến vụ cháy xe khách ngày 21-7, hiện 2 nạn nhân là trẻ em đang được điều trị sát sao tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Ngày 24-7, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM chia sẻ thông tin về tình trạng của em N.T.T. (7 tuổi) và N.N.T.D. (2 tuổi).

Bệnh nhi 2 tuổi đang được chăm sóc tích cực. Ảnh: BV

Đây là 2 anh em ruột trong vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong, xảy ra ngày 21-7.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhi N.T.T. sốc bỏng nặng, bỏng khoảng 50% cơ thể, lơ mơ, mạch và nhịp thở nhanh, huyết áp không đo được.

Các bác sĩ lập tức tiến hành hồi sức tích cực. Sau khi chỉ số sinh tồn tạm ổn định, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Bỏng tạo hình để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Theo BSCKII Diệp Quế Trinh, Trưởng khoa Bỏng tạo hình, bé T. bị bỏng khoảng 50% diện tích cơ thể, trong đó 38% bỏng sâu độ 3.

Ê-kíp tiến hành điều trị theo phác đồ chống sốc, dùng thuốc kháng sinh, giảm đau, hỗ trợ dinh dưỡng, vật lý trị liệu, chăm sóc vết bỏng và tâm lý trị liệu.

"Dự kiến, khi sức khoẻ ổn định hơn, bé sẽ được phẫu thuật cắt lọc, ghép da", BS Diệp Quế Trinh chia sẻ.

Đại diện Sở Y tế Đồng Nai đến thăm, động viên gia đình 2 bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Trong khi đó, bệnh nhi 2 tuổi bị bỏng 10% và được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc. Các y, bác sĩ đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến lâm sàng, tiến hành điều trị và chăm sóc toàn diện.

Trước đó, ngày 23-7, Sở Y tế Đồng Nai và Bệnh viện Nhi Đồng Nai đã đến thăm, tặng quà cho 2 bệnh nhi, đồng thời động viên tinh thần gia đình sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Rạng sáng 21-7, một vụ tai nạn xe khách xảy ra tại km1839 quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai. Xe từ hướng Nha Trang đi TPHCM, khi đến địa điểm trên thì lao vào hộ lan rồi bốc cháy khiến 7 người chết và 5 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu xác định, do tài xế ngủ gật gây tai nạn.

GIAO LINH