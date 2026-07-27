Trẻ mắc Adenovirus tăng cao: Diễn tiến nặng vì nhập viện muộn

Số trẻ mắc Adenovirus phải nhập viện đang tăng mạnh, nhiều trường hợp diễn tiến nặng do được đưa đến cơ sở y tế muộn. Virus này đang âm thầm lây lan tại những nơi tập trung đông người trong dịp hè như bể bơi công cộng, lớp học thêm, khu vui chơi…

Bệnh nặng vì chủ quan

Ngồi thẫn thờ bên hành lang bệnh viện, tay liên tục dùng khăn ấm lau trán cho cậu con trai 5 tuổi đang ngủ li bì, chị Hoàng Thị Nhung (32 tuổi, phường Yên Hòa, Hà Nội) chia sẻ: “Con sốt liên tục 4 ngày không dứt. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ cháu bị cảm cúm hoặc viêm họng do nằm điều hòa nên tự ra hiệu thuốc mua Paracetamol về cho uống. Đến ngày thứ ba, hai mắt cháu bỗng đỏ quạch, dính nhiều rỉ mắt, gần như không mở được, lại ho rũ rượi nên gia đình vội đưa vào bệnh viện. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ kết luận cháu mắc Adenovirus và đã chớm viêm phổi”.

Trong khi đó, bé gái 7 tuổi, con anh Lê Văn Hà (ở Yên Mỹ, Hưng Yên), đến khám trong tình trạng viêm kết mạc nặng, cổ họng đau rát. Anh Lê Văn Hà kể lại: “Nghỉ hè, tôi đăng ký cho con học bơi tại bể bơi gần nhà. Nhóm của cháu có 6 bạn thì chỉ sau một tuần đã có 3 cháu đồng loạt sốt cao, đau mắt đỏ. Các gia đình gọi điện hỏi thăm nhau mới biết những trẻ này đều mắc Adenovirus”.

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 2.770 ca dương tính với Adenovirus, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025. Riêng trong tháng 7, khoảng 500 trẻ mắc bệnh phải nhập viện. Nhiều trường hợp được đưa đến bệnh viện muộn, virus đã vượt qua “hàng rào” miễn dịch ở đường hô hấp trên, tấn công sâu vào phế quản và phổi, buộc bác sĩ phải hỗ trợ hô hấp và điều trị nội trú tích cực.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám cho bệnh nhi (ẢNH: QUỐC LẬP)

TS-BS Nguyễn Thị Mai Hoàn, Trưởng khoa Khám bệnh đa khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết, trẻ mắc Adenovirus thường có các biểu hiện như sốt cao, ho, đau họng, viêm kết mạc mắt (thường gọi là đau mắt đỏ) và rối loạn tiêu hóa. Trẻ có thể sốt cao kéo dài, khó hạ sốt. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh do tâm lý nóng vội, thiếu thông tin nên tự ý mua thuốc điều trị, làm chậm thời điểm đưa trẻ đến cơ sở y tế và tăng nguy cơ bệnh diễn tiến nặng.

Tăng cường giám sát, xử lý kịp thời

ThS-BS Nguyễn Phú Tùng, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự, phân tích, Adenovirus có thể gây bệnh quanh năm, ở mọi lứa tuổi và thường gây viêm kết mạc. Bệnh có thể xuất hiện đơn lẻ hoặc bùng phát thành dịch. Các triệu chứng thường gặp gồm đỏ một mắt, sau khoảng 1-2 ngày có thể lan sang mắt còn lại; chảy nhiều nước mắt; cộm, xốn, nóng rát mắt; nhiều ghèn vào buổi sáng.

Người bệnh cũng có thể đau họng, có triệu chứng cảm lạnh, sốt nhẹ hoặc nổi hạch sau tai. “Khi xuất hiện các triệu chứng trên, người bệnh nên nghỉ ngơi hợp lý, không dụi mắt, không tự ý đắp lá hoặc áp dụng các mẹo dân gian chưa được kiểm chứng. Đặc biệt, không tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid, vì corticoid có thể kéo dài thời gian nhiễm virus và làm tăng nguy cơ biến chứng”, ThS-BS Nguyễn Phú Tùng khuyến cáo.

Lãnh đạo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm và báo cáo từ một số cơ sở khám chữa bệnh, số trường hợp mắc bệnh do Adenovirus đang có xu hướng gia tăng, chủ yếu ở trẻ em. Tuy nhiên, đến nay chưa ghi nhận diễn biến bất thường về tác nhân gây bệnh, quy mô dịch hoặc mức độ nặng trong cộng đồng. Ngành y tế đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch.

Theo các chuyên gia y tế, Adenovirus là một trong những nguyên nhân thường gặp gây đau mắt đỏ, nhưng không phải tất cả trường hợp đau mắt đỏ đều do virus này. Adenovirus có thể lây truyền qua dịch tiết đường hô hấp, nước mắt, tiếp xúc trực tiếp với người bệnh hoặc qua đồ dùng, bề mặt bị nhiễm virus. Virus này cũng dễ lây lan trong các môi trường sinh hoạt tập trung như gia đình, trường học, khu vui chơi, cơ sở chăm sóc trẻ em và bể bơi. Dịp hè là thời điểm nhu cầu du lịch, vui chơi và tham gia các hoạt động đông người gia tăng, làm tăng cơ hội tiếp xúc gần và nguy cơ lây truyền bệnh.

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THÀNH AN - NGUYỄN QUỐC