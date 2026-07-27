Chuyển giao kỹ thuật vi phẫu tạo hình phức tạp cho bệnh viện tuyến dưới

Ngày 27-7, Sở Y tế TPHCM cho biết, các chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân 115 vừa chuyển giao kỹ thuật vi phẫu tạo hình phức tạp cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Các chuyên gia Bệnh viện Nhân dân 115 hướng dẫn bác sĩ Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa thực hiện ca phẫu thuật vi phẫu

Người bệnh 40 tuổi, bị di chứng liệt hai chi dưới nhiều năm sau phẫu thuật cột sống, phải nằm hoặc ngồi lâu, dẫn đến loét tỳ đè nghiêm trọng vùng cùng - cụt. Tổn thương tạo thành khuyết hổng mô mềm kích thước khoảng 10 x 7cm, sâu đến 5cm, kèm hoại tử và nhiễm trùng nặng.

Dù đã được điều trị bằng nhiều biện pháp chăm sóc thông thường nhưng tổn thương không cải thiện, đứng trước nguy cơ kéo dài điều trị và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật tạo hình bằng vạt da, kết hợp một phần cơ mông lớn có cuống mạch nuôi để che phủ hoàn toàn vùng khuyết hổng.

Ca phẫu thuật do BS-CK2 Nguyễn Cao Viễn, Trưởng Đơn vị Vi phẫu tạo hình, Phó Trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân 115 trực tiếp hướng dẫn ngay tại phòng mổ theo phương thức chuyển giao kỹ thuật “cầm tay chỉ việc”.

Sau phẫu thuật, vạt da chuyển sống tốt, tưới máu ổn định, bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, thành công của ca mổ không chỉ mang ý nghĩa cứu chữa cho người bệnh mà còn đánh dấu bước tiến trong quá trình nâng cao năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình hỗ trợ chuyên môn thường xuyên giữa Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, với mục tiêu giúp đội ngũ y tế địa phương từng bước tiếp nhận, làm chủ các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu và có thể triển khai thường quy trong thời gian tới.

Mô hình chuyển giao kỹ thuật theo hình thức “cầm tay chỉ việc” đang phát huy hiệu quả rõ rệt khi chuyên gia tuyến cuối không chỉ thực hiện kỹ thuật mà còn trực tiếp hướng dẫn, đào tạo ngay trên người bệnh thực tế. Cách làm này giúp rút ngắn thời gian đào tạo, nâng cao tay nghề đội ngũ bác sĩ địa phương, đồng thời bảo đảm người bệnh vẫn được hưởng chất lượng điều trị tương đương tuyến chuyên sâu.

Theo Sở Y tế TPHCM, trong định hướng phát triển mạng lưới y tế theo hướng liên kết, chia sẻ và phát triển đồng đều năng lực chuyên môn, Sở Y tế TPHCM luôn khuyến khích các bệnh viện tuyến cuối phát huy vai trò hạt nhân chuyên môn, tăng cường hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện trong khu vực. Mỗi kỹ thuật được chuyển giao thành công không chỉ giúp một cơ sở y tế nâng cao năng lực điều trị mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay gần nơi sinh sống.

THÀNH AN