Lễ hội hàng Việt mở rộng không gian cho đặc sản vùng miền

Không chỉ tạo sức mua trong mùa hè, chương trình “Lễ hội Việt - 34 sắc màu tự hào” tại hệ thống Co.opmart đang mở thêm không gian quảng bá cho đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP và hàng Việt.

Sản phẩm thủ công và đặc sản vùng miền. Ảnh: MINH XUÂN

Từ những quầy hàng mang đậm bản sắc vùng miền đến các hoạt động trải nghiệm văn hóa, hệ thống bán lẻ hiện đại ngày càng trở thành cầu nối đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời mở rộng đầu ra cho doanh nghiệp và hợp tác xã.

Đặc sản vùng miền hút khách

Những ngày đầu tháng 7, ghi nhận tại Co.opmart Cống Quỳnh (TPHCM), khu vực trưng bày đặc sản vùng miền luôn thu hút đông khách dừng chân tham quan và mua sắm. Không gian được thiết kế theo chủ đề “34 sắc màu tự hào”, giới thiệu hàng trăm sản phẩm OCOP, đặc sản ba miền cùng hình ảnh văn hóa đặc trưng của các địa phương.

Khách hàng lựa chọn sản phẩm thủ công và đặc sản vùng miền OCOP tại siêu thị Co.opmart. Ảnh: MINH XUÂN

Bên cạnh các mặt hàng thiết yếu, nhiều khách hàng dành thời gian tìm hiểu những sản phẩm đặc sản, từ trái cây, thực phẩm chế biến đến các sản phẩm thủ công và đặc sản vùng miền. Không khí mua sắm càng thêm sôi động khi nhiều siêu thị tổ chức các hoạt động trải nghiệm như “Con đường Việt Nam”, “Bếp Việt”, khu giới thiệu sản phẩm OCOP, trò chơi dân gian hay lễ hội ẩm thực ba miền với nhiều món ăn truyền thống.

Chị Nguyễn Thị Thanh, khách hàng mua sắm tại Co.opmart Cống Quỳnh, cho biết ngoài các chương trình giảm giá, điều khiến chị thích thú là có thể tìm thấy nhiều đặc sản của các địa phương ngay trong siêu thị. “Thay vì phải đi nhiều nơi, giờ chỉ cần đến Co.opmart là có thể chọn mua đặc sản nhiều vùng miền. Không gian trang trí cũng tạo cảm giác như đang tham gia một lễ hội văn hóa”, chị chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, chương trình không đơn thuần là hoạt động kích cầu tiêu dùng mà còn là dịp để hệ thống bán lẻ đồng hành cùng các địa phương quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và hàng Việt đến đông đảo người tiêu dùng. Thông qua hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, mỗi siêu thị được xây dựng như một “điểm chạm” văn hóa, nơi người tiêu dùng vừa mua sắm vừa khám phá những nét đặc trưng của 34 tỉnh, thành phố thông qua sản vật, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm.

Co.opmart bổ sung thủy hải sản tươi sống phục vụ nhu cầu mua sắm và chế biến của các gia đình. Ảnh: MINH XUÂN

Ông Nguyễn Ngọc Thắng cho biết thêm, chương trình cũng diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế, góp phần lan tỏa tinh thần hợp tác, tạo thêm cơ hội để sản phẩm của các hợp tác xã, doanh nghiệp địa phương tiếp cận người tiêu dùng thông qua hệ thống phân phối hiện đại. Đây cũng là định hướng mà Saigon Co.op kiên trì theo đuổi nhiều năm qua, không chỉ tiêu thụ hàng Việt mà còn góp phần quảng bá giá trị văn hóa và bản sắc vùng miền thông qua hoạt động bán lẻ.

Không dừng lại ở việc mở rộng danh mục hàng hóa, nhiều Co.opmart như Cống Quỳnh, Xa Lộ Hà Nội, Cần Thơ, Huế, Hà Nội và Thanh Hóa... cũng được làm mới không gian mua sắm theo hướng hiện đại, trực quan hơn, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các khu vực trưng bày hàng Việt và đặc sản địa phương.

Khuyến mãi kích cầu, mở rộng đầu ra cho hàng Việt

Song song với hoạt động trải nghiệm, hàng nghìn sản phẩm thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, hàng tiêu dùng và hóa mỹ phẩm được áp dụng nhiều chương trình ưu đãi như mua 2 tặng 1, đồng giá, đồng giảm, combo tiết kiệm, quà tặng kèm sản phẩm và chương trình thu cũ đổi mới với mức ưu đãi lên đến 50%.

Mỗi tuần, hệ thống triển khai một chủ đề riêng như: Lễ hội món ngon dân gian, Lễ hội trái cây ba miền, Lễ hội thủy hải sản, qua đó tạo thêm cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận nhiều sản phẩm đặc trưng của các địa phương với giá ưu đãi.

Đối với khách hàng thành viên, Saigon Co.op triển khai chuyên trang “Bản sắc địa phương”, áp dụng chương trình nhân ba điểm thưởng khi mua các sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền. Khách hàng mua sắm tại khu vực trưng bày lễ hội hoặc các sản phẩm thuộc chuyên trang với hóa đơn từ 500.000 đồng còn được tặng gấu bông Co.opmart phiên bản giới hạn nhân dịp 30 năm thành lập hệ thống. Ngoài ra, chương trình thẻ cào may mắn với hơn 74.000 phần quà cùng nhiều phiếu mua hàng và giải thưởng có giá trị cũng góp phần gia tăng sức mua trong dịp hè, đồng thời tạo thêm động lực để người tiêu dùng lựa chọn hàng Việt.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, sau 30 năm phát triển, Co.opmart không chỉ hướng đến nâng cao trải nghiệm mua sắm mà còn kiên định mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt, hợp tác xã và nhà sản xuất trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ. Thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, lễ hội hàng Việt và hoạt động quảng bá đặc sản địa phương, hệ thống bán lẻ mong muốn góp phần đưa nhiều sản phẩm chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thực tế cho thấy, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ và giá trị bản địa của sản phẩm, hệ thống bán lẻ hiện đại không còn chỉ thực hiện vai trò phân phối hàng hóa. Việc kết hợp giữa khuyến mãi, trải nghiệm văn hóa và quảng bá đặc sản vùng miền đang tạo thêm giá trị cho hàng Việt, giúp sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Đây cũng là hướng đi góp phần xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng gắn với bản sắc Việt, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa trong nước ngay trên thị trường nội địa.

MINH XUÂN