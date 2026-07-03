Lễ hội hàng Việt tạo sức bật cho thị trường bán lẻ

Hàng nghìn mặt hàng thực phẩm, trái cây, hàng tiêu dùng và hóa mỹ phẩm đồng loạt giảm giá trong chương trình “Lễ hội Việt - 34 sắc màu tự hào” đang góp phần khuấy động sức mua tại hệ thống bán lẻ Saigon Co.op. Bên cạnh kích cầu tiêu dùng, chương trình còn tạo thêm cơ hội để hàng Việt và đặc sản vùng miền đến gần hơn với người dân.

Đông đảo người tiêu dùng lựa chọn Co.opmart để mua hàng hoá. Ảnh Minh Xuân

Người tiêu dùng hào hứng săn ưu đãi

Ngày 3-7, ghi nhận tại Co.opmart Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM), lượng khách đến mua sắm tăng rõ rệt so với ngày thường. Các quầy rau củ, trái cây, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến và hàng tiêu dùng luôn tấp nập người lựa chọn sản phẩm. Nhiều gia đình tranh thủ mua sắm cho cả tuần hoặc dự trữ thêm các mặt hàng thiết yếu khi nhiều sản phẩm được giảm giá sâu. Chị Lê Thị Thanh Mai, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, cho biết gia đình thường mua sắm tại Co.opmart mỗi tuần một lần. Dịp này, nhiều mặt hàng thiết yếu đồng loạt giảm giá nên chị quyết định mua nhiều hơn so với bình thường.

“Tôi thấy giá rau củ, trái cây, hóa mỹ phẩm và nhiều sản phẩm tiêu dùng giảm khá tốt. Với cùng một khoản chi phí nhưng mua được nhiều hàng hơn nên gia đình cũng tiết kiệm đáng kể tiền sinh hoạt”, chị Mai chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op giới thiệu sản phẩm bày bán tại siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh. Ảnh Thuỳ Dương

Bên cạnh các chương trình giảm giá trực tiếp, Saigon Co.op còn gia tăng nhiều quyền lợi dành cho khách hàng thành viên như tích điểm vào thứ Ba, nhân đôi điểm thưởng trong các ngày ưu đãi, ưu đãi mua sắm xanh vào thứ Năm và chương trình thẻ cào may mắn với giải thưởng mua sắm trị giá đến 10 triệu đồng.

Theo ghi nhận, không chỉ quan tâm đến mức giảm giá, nhiều người tiêu dùng còn ưu tiên lựa chọn các sản phẩm hàng Việt có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng ổn định. Đây cũng là nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn trong chương trình khuyến mãi lần này, góp phần duy trì sức mua của thị trường bán lẻ trong giai đoạn giữa năm.

Hơn 800 điểm bán đồng loạt kích cầu hàng Việt

Từ ngày 2 đến 22-7, Saigon Co.op triển khai chương trình khuyến mãi “Lễ hội Việt - 34 sắc màu tự hào” tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc. Điểm nhấn là chương trình Vietnam Grand Sale với nhiều sản phẩm hàng Việt giảm giá đến 60%; nhóm hóa mỹ phẩm, đồ dùng gia đình giảm đến 50%; nhiều mặt hàng nhãn riêng Co.op Select và Co.op Happy giảm đến 41%.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết chương trình không chỉ hướng đến mục tiêu kích cầu tiêu dùng mà còn tạo thêm cơ hội để hàng Việt và các sản phẩm đặc trưng của từng vùng miền tiếp cận người tiêu dùng với mức giá hợp lý. Đây cũng là một trong những hoạt động trọng tâm của hệ thống nhằm đồng hành cùng nhà sản xuất trong nước, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ hàng Việt.

Nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá kích cầu tiêu dùng sẽ được áp dụng tại 800 điểm bán của Saigon Co.op. Ảnh Minh Xuân

Song song với các chương trình giảm giá, hệ thống còn tổ chức nhiều tuần lễ chuyên đề như Lễ hội trái cây ba miền, Lễ hội thủy hải sản và Lễ hội món ngon dân gian, áp dụng mức ưu đãi lên đến 50%, góp phần quảng bá nông sản, thực phẩm trong nước và kích cầu tiêu dùng mùa hè. Nhiều chương trình mua sắm theo số lượng cũng tiếp tục thu hút khách hàng như sản phẩm thứ 2, thứ 4 hoặc thứ 6 chỉ từ 1.000 đồng; chương trình “Siêu ưu đãi cuối tuần” giúp khách hàng tiết kiệm đến 580.000 đồng khi mua theo danh mục ưu đãi.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Saigon Co.op không ngừng đổi mới nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm ngày càng tốt hơn cho khách hàng. Việc làm mới hình ảnh hệ thống bán lẻ không chỉ là thay đổi về nhận diện thương hiệu mà còn thể hiện quyết tâm lấy khách hàng làm trung tâm, từ cải thiện không gian mua sắm, nâng cao chất lượng dịch vụ đến chăm chút từng sản phẩm nhằm gia tăng giá trị cho người tiêu dùng. “Điều quan trọng nhất đối với Saigon Co.op không chỉ là bán hàng mà là lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cho mọi hoạt động. Chúng tôi luôn nỗ lực cải thiện không gian mua sắm, nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm chút từng sản phẩm để mang đến những trải nghiệm tốt hơn”, ông Nguyễn Ngọc Thắng chia sẻ.

Thông qua mạng lưới hơn 800 điểm bán trên cả nước với nhiều mô hình như Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food và Co.op Smile, Saigon Co.op tiếp tục mở rộng kết nối với các địa phương, đưa nhiều đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP và hàng Việt chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng. Đây cũng là định hướng được hệ thống đẩy mạnh trong năm kỷ niệm 35 năm thành lập, góp phần mở rộng đầu ra cho doanh nghiệp trong nước và đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng đa dạng của người dân.

MINH XUÂN