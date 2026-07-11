Co.opmart tái định vị thương hiệu sau 30 năm: Khẳng định vị thế “Người nội trợ của nhân dân”

Ba mươi năm sau khi siêu thị Co.opmart đầu tiên ra đời, hệ thống bán lẻ thuần Việt này không chỉ khẳng định vị thế trên thị trường mà còn tiếp tục đặt mục tiêu phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và lấy người tiêu dùng làm trung tâm. Đây là thông điệp được Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) đưa ra tại lễ kỷ niệm 30 năm thương hiệu Co.opmart.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM qua các thời kỳ cùng lãnh đạo Saigon Co.op chúc mừng kỷ niệm 30 năm thành lập thương hiệu Co.opmart. Ảnh: MINH XUÂN

Ngày 10-7, tại TPHCM, Saigon Co.op tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập thương hiệu Co.opmart (1996-2026) với chủ đề “30 năm Thương hiệu Việt - Người nội trợ của nhân dân”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc phát triển của thương hiệu bán lẻ thuần Việt mà còn công bố định hướng phát triển mới trong giai đoạn tiếp theo.

Saigon Co.op đón nhận lẵng hoa chúc mừng của UBND TPHCM nhân kỷ niệm 30 năm thương hiệu Co.opmart. Ảnh: MINH XUÂN

Theo Saigon Co.op, hành trình 30 năm của Co.opmart gắn liền với sự phát triển của thị trường bán lẻ hiện đại Việt Nam. Từ siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh khai trương năm 1996, hệ thống từng bước mở rộng trên phạm vi cả nước, góp phần hình thành thói quen mua sắm văn minh, kết nối nhà sản xuất với người tiêu dùng và thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt. Bên cạnh đó, Co.opmart cũng là lực lượng nòng cốt trong các chương trình bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và ổn định giá cả trong nhiều giai đoạn kinh tế - xã hội có biến động.

Ông Phạm Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết điều giá trị nhất Co.opmart xây dựng được sau ba thập kỷ là sự tín nhiệm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, sự đồng hành của doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà sản xuất cùng nhiều thế hệ người lao động và hàng triệu khách hàng trên cả nước. Đây là nền tảng để hệ thống tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo thêm nhiều giá trị cho cộng đồng trong giai đoạn phát triển mới.

Tiếp nối hành trình vì cộng đồng, Saigon Co.op công bố định hướng thành lập Quỹ xã hội nhằm lan tỏa các giá trị sẻ chia và phát triển bền vững. Ảnh: MINH XUÂN

Bước sang tuổi 30, Saigon Co.op giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu Co.opmart mới theo hướng hiện đại, linh hoạt nhưng vẫn giữ những giá trị cốt lõi đã tạo dựng uy tín của thương hiệu trong nhiều năm qua. Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục phát triển hàng nhãn riêng Co.op với hơn 2.500 sản phẩm thiết yếu, tập trung vào các tiêu chí chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, đồng thời mở rộng các dòng đặc sản vùng miền, thực phẩm tươi sống và sản phẩm xanh.

Saigon Co.op cũng cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái bán lẻ bằng việc kết nối Co.opmart với thương mại, dịch vụ, ẩm thực và giải trí. Trong đó, hệ thống trung tâm thương mại Sense được phát triển theo hướng mở rộng không gian trải nghiệm tại nhiều địa phương; đồng thời xây dựng nền tảng quản trị khách hàng thống nhất để người tiêu dùng có thể tích lũy và sử dụng quyền lợi trên toàn hệ thống.

Phát triển bền vững được xác định là một trong những trụ cột chiến lược của Co.opmart trong giai đoạn tới. Dịp này, Saigon Co.op phát động chương trình “30 năm - Một cam kết xanh”, khuyến khích sử dụng túi thân thiện môi trường, giảm rác thải nhựa, ưu tiên sản phẩm xanh và lan tỏa lối sống bền vững tới khách hàng trên toàn hệ thống. Doanh nghiệp cũng công bố định hướng thành lập Quỹ xã hội nhằm kết nối nguồn lực từ doanh nghiệp, đối tác, nhà cung cấp, cán bộ nhân viên và khách hàng để mở rộng các hoạt động an sinh, giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường.

Theo Saigon Co.op, thời gian tới doanh nghiệp sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái bán lẻ hiện đại, thúc đẩy tiêu dùng xanh và đồng hành cùng doanh nghiệp Việt, qua đó góp phần phát triển thị trường nội địa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đại diện Co.opmart Cống Quỳnh đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập thương hiệu Co.opmart. Ảnh: MINH XUÂN

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thương hiệu, Saigon Co.op cũng chính thức đưa vào hoạt động không gian mua sắm mới tại Co.opmart Xa Lộ Hà Nội. Đồng thời, nhiều siêu thị Co.opmart trên cả nước đang được nâng cấp theo hướng hiện đại, trực quan và thân thiện hơn với người tiêu dùng. Khách hàng đến tham quan trong thời gian này còn có thể trải nghiệm chương trình “Lễ hội Việt - 34 Sắc màu Tự hào”, giới thiệu đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP và hàng Việt tiêu biểu từ nhiều địa phương trên cả nước.

MINH XUÂN