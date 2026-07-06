Vinamilk Sure lan tỏa thông điệp sống khỏe chủ động nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng nhãn hàng Vinamilk Sure đã tham gia Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam tại TP Huế, góp phần lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe chủ động cho người lớn tuổi, hướng đến xây dựng gia đình hạnh phúc và bền vững.

Vượt qua nhiều đối thủ lớn trên thế giới, Vinamilk Sure Prevent Gold vừa xuất sắc được vinh danh là "Sản phẩm dinh dưỡng đổi mới xuất sắc nhất theo từng lứa tuổi" (Ảnh: VN)

Lễ mít tinh năm nay diễn ra với chủ đề “Chạm yêu thương - Xây hạnh phúc”, thu hút đông đảo người dân tham dự. Thông qua các hoạt động giao lưu và diễn đàn “Chuyện nhà mình”, chương trình nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc chăm sóc, sẻ chia và đồng hành cùng người thân, nhất là ông bà, cha mẹ khi bước vào tuổi trung niên và cao tuổi.

Theo các chuyên gia, khi tuổi thọ của người Việt ngày càng tăng, việc chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi không chỉ là trách nhiệm của mỗi gia đình mà còn trở thành vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Duy trì thể trạng khỏe mạnh, chủ động phòng ngừa bệnh tật sẽ giúp người cao tuổi tiếp tục giữ vai trò là điểm tựa tinh thần của gia đình, đồng thời góp phần giảm áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh trên thế giới. Năm 2019, nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên chiếm gần 12% tổng dân số và dự báo sẽ vượt 25% vào năm 2050. Đến năm 2036, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn dân số già.

Gian hàng Vinamilk và Vinamilk Sure thu hút đông đảo người tham dự Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam tại Huế (Ảnh: VN)

Trong bối cảnh đó, cùng với việc tham gia các hoạt động cộng đồng, Vinamilk cho biết doanh nghiệp tiếp tục phát triển các giải pháp dinh dưỡng dành cho người lớn tuổi nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe theo từng giai đoạn của cuộc sống. Đại diện doanh nghiệp cho rằng, đầu tư cho sức khỏe của cha mẹ, ông bà chính là nền tảng giúp các gia đình duy trì sự gắn kết và để các thế hệ trẻ yên tâm học tập, lao động.

Là thương hiệu đã đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam gần 50 năm, Vinamilk phát triển nhiều dòng sản phẩm dinh dưỡng dành cho nhóm khách hàng từ 50 tuổi trở lên. Mới đây, sản phẩm dinh dưỡng y học Vinamilk Sure Prevent Gold được vinh danh tại Giải thưởng Đổi mới ngành sữa thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 ở hạng mục “Sản phẩm dinh dưỡng đổi mới xuất sắc nhất theo từng lứa tuổi”.

Vinamilk mang đến giải pháp dinh dưỡng cân bằng, cho tuổi hoàng kim thêm rực rỡ (Ảnh: VN)

Theo thông tin từ doanh nghiệp, sản phẩm cung cấp 39 dưỡng chất cùng hệ đạm chất lượng cao chứa 9 axit amin thiết yếu, góp phần bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương khớp, tim mạch, trí nhớ và sức đề kháng cho người lớn tuổi.

Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh, việc nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, kết hợp dinh dưỡng hợp lý và lối sống khoa học được xem là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây cũng là định hướng mà nhiều doanh nghiệp đang hướng tới thông qua các hoạt động cộng đồng và phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

MINH PHÚC