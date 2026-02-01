Lễ hội Tết Việt - điểm hẹn văn hóa giữa lòng đô thị

Lễ hội Tết Việt – Bính Ngọ 2026 tại phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) trở thành điểm hẹn văn hóa ấm áp, nơi Tết xưa được tái hiện sinh động qua các không gian trải nghiệm, hoạt động dân gian và sự tham gia trực tiếp của học sinh, người dân giữa lòng đô thị hiện đại.

Những lá thư xuân từ Đà Nẵng gửi ra biển đảo. Thực hiện: XUÂN QUỲNH - THANH ÁI

Trong tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, dòng người tấp nập tìm về lễ hội, hòa mình vào không gian Xuân rộn ràng với sắc màu truyền thống, tiếng cười trẻ thơ và những hoạt động mang đậm hồn Tết Việt.

Những bức thư của các em học sinh gửi cho chiến sĩ canh giữ biển đảo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Không chỉ đến để xem hay chụp ảnh, nhiều em học sinh đã được tham gia các hoạt động mang đậm hồn Tết Việt. Em Trần Diệu My, học sinh lớp 2/3 trường Tiểu học Hùng Vương cho hay, em tham gia hoạt động chụp hình và thi viết chữ đẹp.

Cô giáo hướng dẫn các em in tranh Đông Hồ lên lịch. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Với nét chữ còn non nớt nhưng đầy tình cảm, em viết lời chúc: “Kính chúc các chú một năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình”. Những lời chúc Xuân ấy được gửi ra biển đảo, đến với các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ bình yên Tổ quốc.

Các em học sinh trong trang phục truyền thống. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ở không gian Tây Bắc mùa Xuân, không khí lễ hội thêm rộn ràng với tiếng cười, nhịp nhảy sạp, điệu múa xòe hoa uyển chuyển. Theo chị Đinh Phương Loan, cô giáo Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, các em tự tay gói bánh chưng không chỉ vui mà còn trực tiếp tìm hiểu, cảm nhận nét đẹp văn hóa Tết của các dân tộc trên khắp mọi miền đất nước.

Các em tham gia nhảy sạp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các em viết thư pháp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nhờ vậy, không gian lễ hội không còn là sân khấu một chiều, mà trở thành lớp học mở, nơi mỗi hoạt động là một bài học văn hóa sinh động.

Theo ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu, điểm nhấn của Lễ hội Tết Việt năm nay là 6 không gian Tết do 12 trường tiểu học công lập trên địa bàn thực hiện, sử dụng vật liệu truyền thống như tre, nứa, giấy, vải… tái hiện sinh động không khí Tết sum vầy với mai, đào, câu đối đỏ, tranh Đông Hồ, mâm ngũ quả và hoạt động gói bánh chưng. Qua đó, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về ý nghĩa Tết cổ truyền – Xuân đoàn viên, Tết sum họp.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có nhiều không gian đặc sắc như Thư pháp “Nét Xuân xuống phố”, “Chợ quê trên phố” với bánh mứt truyền thống, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền; khu ẩm thực dân dã mang phong cách gánh hàng rong; không gian thời trang, trang trí Tết, chụp ảnh Xuân và các trò chơi dân gian quen thuộc.

Các hoạt động trình diễn trang phục truyền thống, hội thi văn nghệ “Giai điệu mùa Xuân – Tự hào tiếp bước” góp phần tạo điểm nhấn văn hóa – du lịch trên trục lễ hội hai bờ sông Hàn.

XUÂN QUỲNH - THANH ÁI