Đà nẵng - Thành phố đáng sống

Lễ hội Tết Việt - điểm hẹn văn hóa giữa lòng đô thị

SGGPO

Lễ hội Tết Việt – Bính Ngọ 2026 tại phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) trở thành điểm hẹn văn hóa ấm áp, nơi Tết xưa được tái hiện sinh động qua các không gian trải nghiệm, hoạt động dân gian và sự tham gia trực tiếp của học sinh, người dân giữa lòng đô thị hiện đại.

Những lá thư xuân từ Đà Nẵng gửi ra biển đảo. Thực hiện: XUÂN QUỲNH - THANH ÁI

Trong tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, dòng người tấp nập tìm về lễ hội, hòa mình vào không gian Xuân rộn ràng với sắc màu truyền thống, tiếng cười trẻ thơ và những hoạt động mang đậm hồn Tết Việt.

DSC02750.JPG
Những bức thư của các em học sinh gửi cho chiến sĩ canh giữ biển đảo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Không chỉ đến để xem hay chụp ảnh, nhiều em học sinh đã được tham gia các hoạt động mang đậm hồn Tết Việt. Em Trần Diệu My, học sinh lớp 2/3 trường Tiểu học Hùng Vương cho hay, em tham gia hoạt động chụp hình và thi viết chữ đẹp.

DSC02755.JPG
Cô giáo hướng dẫn các em in tranh Đông Hồ lên lịch. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Với nét chữ còn non nớt nhưng đầy tình cảm, em viết lời chúc: “Kính chúc các chú một năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình”. Những lời chúc Xuân ấy được gửi ra biển đảo, đến với các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ bình yên Tổ quốc.

DSC02584.JPG
Các em học sinh trong trang phục truyền thống. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ở không gian Tây Bắc mùa Xuân, không khí lễ hội thêm rộn ràng với tiếng cười, nhịp nhảy sạp, điệu múa xòe hoa uyển chuyển. Theo chị Đinh Phương Loan, cô giáo Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, các em tự tay gói bánh chưng không chỉ vui mà còn trực tiếp tìm hiểu, cảm nhận nét đẹp văn hóa Tết của các dân tộc trên khắp mọi miền đất nước.

DSC02734.JPG
Các em tham gia nhảy sạp. Ảnh: XUÂN QUỲNH
DSC02827.JPG
Các em viết thư pháp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nhờ vậy, không gian lễ hội không còn là sân khấu một chiều, mà trở thành lớp học mở, nơi mỗi hoạt động là một bài học văn hóa sinh động.

Theo ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu, điểm nhấn của Lễ hội Tết Việt năm nay là 6 không gian Tết do 12 trường tiểu học công lập trên địa bàn thực hiện, sử dụng vật liệu truyền thống như tre, nứa, giấy, vải… tái hiện sinh động không khí Tết sum vầy với mai, đào, câu đối đỏ, tranh Đông Hồ, mâm ngũ quả và hoạt động gói bánh chưng. Qua đó, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về ý nghĩa Tết cổ truyền – Xuân đoàn viên, Tết sum họp.

DSC02806.JPG

Bên cạnh đó, lễ hội còn có nhiều không gian đặc sắc như Thư pháp “Nét Xuân xuống phố”, “Chợ quê trên phố” với bánh mứt truyền thống, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền; khu ẩm thực dân dã mang phong cách gánh hàng rong; không gian thời trang, trang trí Tết, chụp ảnh Xuân và các trò chơi dân gian quen thuộc.

Các hoạt động trình diễn trang phục truyền thống, hội thi văn nghệ “Giai điệu mùa Xuân – Tự hào tiếp bước” góp phần tạo điểm nhấn văn hóa – du lịch trên trục lễ hội hai bờ sông Hàn.

XUÂN QUỲNH - THANH ÁI

Từ khóa

UBND phường Hải Châu Tiểu học Hùng Vương Tiểu học Hoàng Văn Thụ Nguyễn Văn Duy Thi viết Nét chữ Kính chúc Bánh chưng Rộn ràng Tranh Đông Hồ tết việt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn