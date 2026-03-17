Lễ hội Thanh niên TPHCM diễn ra tại Công viên Phan Đình Phùng

Ngày 17-3, Thành đoàn TPHCM thông tin về việc tổ chức Lễ hội Thanh niên TPHCM (Youth Fest) lần thứ 6 và chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2026), trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2026.

Quang cảnh hội nghị thông tin về việc tổ chức Lễ hội Thanh niên TPHCM

Năm nay, Lễ hội Thanh niên TPHCM sẽ diễn ra từ ngày 20-3 đến ngày 22-3, tại Công viên Phan Đình Phùng (đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TPHCM). Song song đó, các cơ sở Đoàn trực thuộc cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng.

Với thông điệp “Kỷ nguyên mới - Tiên phong - Hội nhập - Phát triển toàn diện”, lễ hội có các không gian hoạt động diễn ra xuyên suốt như: “Ngọn đuốc hòa bình”; “Công nghệ - Sáng tạo”; “Văn học - Nghệ thuật”; “Văn hóa ẩm thực”; “Sống xanh”; “Thanh niên khởi nghiệp”; “Hội nhập quốc tế”.

Đặc biệt, trong không gian “Công nghệ - Sáng tạo” sẽ giới thiệu các sản phẩm, mô hình, giải pháp sáng tạo của thanh niên, startup trẻ, đội, nhóm nghiên cứu trong các lĩnh vực: công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT); chuyển đổi số trong quản lý đô thị, giáo dục, y tế, hành chính công; công nghệ xanh, công nghệ môi trường, kinh tế tuần hoàn; ứng dụng khoa học - công nghệ trong đời sống, sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM thông tin tại hội nghị

Các chương trình, hoạt động trọng tâm của lễ hội gồm: khai mạc lễ hội (18 giờ ngày 20-3); biểu diễn nghệ thuật - Youth Concert (19 giờ ngày 20-3); chương trình nghệ thuật hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 (20 giờ ngày 21-3); chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn và bế mạc lễ hội (18 giờ ngày 22-3).

Giải thưởng Hồ Hảo Hớn là giải thưởng nhằm vinh danh các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, mô hình, giải pháp tiêu biểu, có đóng góp tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Qua quá trình thẩm định, bình xét, Ban Thường vụ Thành đoàn - Hội đồng bình xét Giải thưởng Hồ Hảo Hớn thống nhất sẽ trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn lần thứ 24 - năm 2026 cho 9 sáng kiến, mô hình, giải pháp của 10 tập thể.

Lễ hội năm nay dự kiến có sự góp mặt của nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng tham gia làm đại sứ hoặc biểu diễn như: ST Sơn Thạch, Đông Nhi, Phương Thanh... cùng một số hoa hậu và Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM qua các năm.

Đồng chí Lê Tuấn Anh trao đổi tại hội nghị

Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Lê Tuấn Anh chia sẻ, các hoạt động trong Lễ hội Thanh niên TPHCM năm 2026 sẽ là không gian để lan tỏa những thông điệp tích cực; nâng cao kiến thức về khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển đổi số, phát triển bền vững cho thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên giao lưu văn hóa, kết nối bạn bè quốc tế. Qua đó, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên TPHCM phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, khát vọng vươn lên xây dựng thành phố, đất nước.

CẨM TUYẾT