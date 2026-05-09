Mưa lớn ở miền Bắc làm 1 người bị thương, hơn 120 nhà tốc mái

Sáng 9-5, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT) cho biết, mưa lớn kéo dài từ đêm 7 đến sáng 9-5 tại các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ tiếp tục gây thiệt hại về nhà ở, nông nghiệp, giao thông và thủy lợi.

Thiên tai làm 1 người bị thương tại tỉnh Tuyên Quang do mái fibro xi-măng bị tốc, rơi trúng người.

Mưa lớn kèm dông lốc làm 121 nhà bị tốc mái, trong đó Tuyên Quang thiệt hại nặng nhất với 86 nhà, Phú Thọ 31 nhà, Lào Cai 4 nhà. Có 3 điểm trường tại Tuyên Quang bị ảnh hưởng.

Về sản xuất nông nghiệp, 412ha lúa, hoa màu và cây trồng bị thiệt hại, trong đó Tuyên Quang có 405ha, Lào Cai 7ha.

Mưa lớn cũng gây sạt lở 180m bờ mương thủy lợi tại tỉnh Phú Thọ. Tại Tuyên Quang và Phú Thọ xảy ra 12 điểm sạt lở trên các tuyến giao thông nông thôn.

Thiên tai còn làm 3 nhà xưởng tốc mái và 10 cột điện bị đổ.

Chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp cây đổ và sớm ổn định đời sống.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, từ 19 giờ ngày 7 đến 19 giờ ngày 8-5, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa to đến rất to, phổ biến 50-100mm. Một số nơi mưa lớn hơn như Thác Bà (Lào Cai) 168mm, Nhữ Hán (Tuyên Quang) 158mm, Cẩm Tâm (Thanh Hóa) 120mm, Sơn Tây (Hà Tĩnh) 166mm.

Trong đêm 8 đến rạng sáng 9-5, nhiều nơi tiếp tục có mưa 30-50mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa cao như Cẩm Tâm (Thanh Hóa) 151mm, Hợp Thanh (Phú Thọ) 113mm, Cầu Rậm (Hà Nội) 92mm.

Hiện các địa phương tiếp tục tổ chức trực ban, theo dõi chặt diễn biến thời tiết để triển khai các biện pháp ứng phó.

