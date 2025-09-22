Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM tiếp Thuyền trưởng Tàu hải quân Hoàng gia Anh

Chiều 22-9, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM đã tiếp Sĩ quan chỉ huy Tàu hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond, Trung tá Richard Kemp và các thuyền viên của Tàu. Cùng dự buổi tiếp có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ nhận quà lưu niệm từ Trung tá Richard Kemp, Thuyền trưởng Tàu hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Thọ đánh giá cao chuyến thăm của Tàu hải quân HMS Richmond nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Vương quốc Anh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, Vương Quốc Anh là đối tác quan trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, với sự hỗ trợ tích cực của Tổng Lãnh sự quán Anh, Thành phố đã ký kết 3 Bản ghi nhớ (MoU) hợp tác với các đối tác Anh. Đồng thời, Vương quốc Anh đã tích cực chia sẻ kinh nghiệm với TPHCM về xây dựng và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế cũng như kết nối TPHCM với Trung tâm tài chính London.

Lãnh đạo TPHCM cùng Đoàn thủy thủ Tàu hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ cho biết trong chuyến thăm TPHCM này, các thủy thủ sẽ có nhiều hoạt động đa dạng như trao đổi chuyên môn, giao hữu bóng chuyền với hải quân Việt Nam, tham quan một số địa điểm văn hóa - lịch sử của Thành phố; hy vọng sau chuyến thăm, các thủy thủ sẽ có những ấn tượng tốt đẹp về Thành phố và trở thành những sứ giả thiện chí, giúp chuyển tải thông điệp hòa bình, hữu nghị từ TPHCM đến người dân Anh.

Trung tá Richard Kemp cho biết Đoàn thủy thủ Tàu hải quân HMS Richmond rất vui mừng được đến thăm TPHCM. Chuyến thăm không chỉ là cơ hội để tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam mà còn nhấn mạnh cam kết không ngừng của Vương quốc Anh trong thúc đẩy ổn định và an ninh toàn cầu ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond cập cảng Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội

Tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond cập Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội trưa 22-9, bắt đầu chuyến thăm xã giao Việt Nam nhân dịp 15 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh. HMS Richmond là tàu khu trục lớp 23 “Duke”, lượng giãn nước 4.900 tấn, dài 133m, tốc độ tối đa 52km/giờ, tầm hoạt động 14.000km, biên chế gần 200 thủy thủ. Tàu được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại, có khả năng tác chiến đa nhiệm từ chống ngầm, chống tàu mặt nước, tấn công mặt đất đến chống cướp biển.

THỤY VŨ