Lễ trao giải Tinh Hoa Việt 2025: Tôn vinh và tri ân sáng tạo văn hóa – nghệ thuật mang bản sắc Việt

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và Nhà báo Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết trao giải Tinh hoa cống hiến cho đại diện gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên

Chương trình quy tụ đông đảo lãnh đạo các cơ quan Trung ương và TPHCM, giới văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, các đơn vị sáng tạo, cơ quan báo chí cùng hàng ngàn khán giả theo dõi trực tiếp và trực tuyến.

Giải thưởng năm nay ghi nhận 75 đề cử thuộc nhiều lĩnh vực, trải qua các vòng sơ khảo, bình chọn công khai và thẩm định chuyên môn nghiêm túc của Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Nhà báo. Các tác phẩm, tác giả được vinh danh đều thể hiện tinh thần sáng tạo bền bỉ, trách nhiệm xã hội và khát vọng gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc.

Ekip phim "Mưa đỏ" nhận giải Tinh hoa điện ảnh

Tinh Hoa Việt 2025 gồm hai nhóm hạng mục chính: Tinh hoa âm nhạc (bài hát, MV, ca sĩ, nhạc sĩ, album, nhà sản xuất, chương trình biểu diễn của năm) và Tinh hoa đa lĩnh vực (văn học, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, sáng tạo, bảo tồn di sản văn hóa và lan tỏa văn hóa Việt). Những tác phẩm, nghệ sĩ được xướng tên trong các hạng mục năm nay như: phim Mưa đỏ, chương trình Chào show, sách Chuyện nhà Tí (và nhiều nhà khác) của nhà văn Phan Thị Vàng Anh, họa sĩ Ca Lê Thắng và triển lãm Đồng chìm đáy nước,...

Đặc biệt, Giải Tinh hoa cống hiến - hạng mục cao quý nhất của giải - được trao tặng nhạc sĩ Phạm Tuyên, như sự tri ân đối với những cống hiến bền bỉ, sâu sắc của ông cho nền âm nhạc và văn hóa Việt Nam. Họa sĩ Ca Lê Thắng nhận giải Tinh hoa mỹ thuật với những sáng tạo bền bỉ và âm thầm. Nữ ca sĩ Hòa Minzy xuất sắc được giải của hai hạng mục gồm hạng mục "Ca sĩ của năm" và "Bài hát của năm".

Họa sĩ Ca Lê Thắng nhận giải Tinh hoa mỹ thuật

Bên cạnh phần trao giải, chương trình gây ấn tượng với chuỗi tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.

Tiết mục nghệ thuật tôn vinh niềm tự hào dân tộc trong chương trình

Nữ ca sĩ Hòa Minzy xuất sắc được giải của hai hạng mục gồm hạng mục "Ca sĩ của năm" và "Bài hát của năm"

Theo Ban tổ chức, trước đêm trao giải, Tinh Hoa Việt 2025 đã đạt hiệu ứng truyền thông rộng rãi với hơn 400 triệu lượt xem trên các nền tảng, hàng trăm bài báo, cùng sự lan tỏa mạnh mẽ của các nội dung văn hóa - nghệ thuật mang tính hàn lâm đến công chúng. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần kết nối nghệ thuật với đời sống xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ.

THIÊN BÌNH